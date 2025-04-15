Рауль может возглавить «Шальке» в следующем сезоне

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вчера, 14:13

«Шальке» ведет переговоры с 47-летним специалистом Раулем о возможности его назначения на пост главного тренера команды в следующем сезоне.

В настоящее время Рауль возглавляет резервную команду мадридского «Реала» — «Реал Кастилья», где работает с 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Шальке» также обращался к экс-тренеру «Спартака» и сборной Бельгии с предложением о сотрудничестве, однако немецкий специалист отклонил это предложение, мотивировав свой отказ нежеланием работать во второй Бундеслиге.