Стал известен новый кандидат на должность главного тренера «Саутгемптона»

По информации источника, Уилл Стилл является одним из претендентов на должность главного тренера «Саутгемптона».
Как сообщалось ранее, рулевой «Шеффилд Уэнсдей» Дэнни Роул также входит в список целей.
7 апреля с поста главного тренера был уволен Иван Юрич.
в свое время возглавил франц.Реймс, и команду готовил с помощью футбольного менеджера.
и это даже приносил результат. команда вдруг не проигрывает, и даже долгое время идет без поражений.
но рано поздно сказке конец)))
в свое время возглавил франц.Реймс, и команду готовил с помощью футбольного менеджера.
и это даже приносил результат. команда вдруг не проигрывает, и даже долгое время идет без поражений.
но рано поздно сказке конец)))
Немец проделывает вполне отличную работу, учитывая подбор игроков и бюджет скромного Шеффилд Уэнсдей!!! Думаю, он готов сделать следующий шаг и возглавить клуб с более амбициозными задачами!
Стилл своеобразный тренер, наделавший шуму с Реймсом, сейчас тоже Ланс показывает нормальный футбол, но как проявит себя в Англии тут вопрос, а вот Дэнни уже знаком с Лигой
Немец проделывает вполне отличную работу, учитывая подбор игроков и бюджет скромного Шеффилд Уэнсдей!!! Думаю, он готов сделать следующий шаг и возглавить клуб с более амбициозными задачами!
Стилл своеобразный тренер, наделавший шуму с Реймсом, сейчас тоже Ланс показывает нормальный футбол, но как проявит себя в Англии тут вопрос, а вот Дэнни уже знаком с Лигой