Стал известен новый кандидат на должность главного тренера «Саутгемптона»

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вчера, 14:59

По информации источника, является одним из претендентов на должность главного тренера «Саутгемптона».

Как сообщалось ранее, рулевой «Шеффилд Уэнсдей» также входит в список целей.

7 апреля с поста главного тренера был уволен Иван Юрич.