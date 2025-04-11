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Стал известен новый кандидат на должность главного тренера «Саутгемптона»

вчера, 14:59

По информации источника, Уилл Стилл является одним из претендентов на должность главного тренера «Саутгемптона».

Как сообщалось ранее, рулевой «Шеффилд Уэнсдей» Дэнни Роул также входит в список целей.

7 апреля с поста главного тренера был уволен Иван Юрич.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 16:33
Какие цели и задачи он будет строить??
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:46
Уилл Стилл? интересный тип.
в свое время возглавил франц.Реймс, и команду готовил с помощью футбольного менеджера.
и это даже приносил результат. команда вдруг не проигрывает, и даже долгое время идет без поражений.
но рано поздно сказке конец)))
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:26
Вооот, недавно я предполагал, что святым нужно обратить внимание на Дэнни Роля и вот тебе на....
Немец проделывает вполне отличную работу, учитывая подбор игроков и бюджет скромного Шеффилд Уэнсдей!!! Думаю, он готов сделать следующий шаг и возглавить клуб с более амбициозными задачами!
Стилл своеобразный тренер, наделавший шуму с Реймсом, сейчас тоже Ланс показывает нормальный футбол, но как проявит себя в Англии тут вопрос, а вот Дэнни уже знаком с Лигой
Futurista
Futurista
вчера в 15:08
Что за тренер?)...даже фотки нет в профиле на соккере)...
xfz6uk75h5k8
xfz6uk75h5k8
вчера в 15:02
Это уже с прицелом на следующий сезон в Чампионшипе.
Гость
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