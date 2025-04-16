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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Зиркзее выбыл до конца сезона из-за травмы

вчера, 16:51
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб ЛионЛион22:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом» сообщил, что нападающий Джошуа Зиркзее больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы, полученной им в игре с «Ньюкаслом».

Джошуа выбыл до конца сезона. Это тяжело, особенно в данный момент. Я думаю, что он становится лучше во всех аспектах игры, поэтому любому игроку сложно остановиться, но это футбол, и он должен быть готов сейчас к восстановлению.

Матта [де Лигт] ещё вернётся в этом сезоне. Эйден [Хевен] будет отсутствовать в этой игре, у него была небольшая проблема в том же месте во время тренировки, контакт с товарищем по команде.

Джонни Эванс возвращается к тренировкам, но не сможет играть в этом матче, и некоторые другие игроки, среди которых нам нужно будет распределить игровое время. Амад [Диалло] не готов вернуться в этом месяце, но мы надеемся, что он всё ещё сыграет в текущем сезоне.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 17:47
Игроку здоровья, а тренеру головная боль
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:19
...и фамилии у них еле читаемые и травмы такие же...!!!
Травма подколенного сухожилия, шутка ли...!!!
протон
протон
вчера в 16:57
Не потеря, учитывая, что такой игрок как Зиркзе в принципе не подходит
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:56
У Манчестер Юнайтед и так не очень всё хорошо а тут ещё вот это
Гость
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