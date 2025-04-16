Нападающий «Манчестер Юнайтед» Зиркзее выбыл до конца сезона из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом» сообщил, что нападающий больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы, полученной им в игре с «Ньюкаслом».

Джошуа выбыл до конца сезона. Это тяжело, особенно в данный момент. Я думаю, что он становится лучше во всех аспектах игры, поэтому любому игроку сложно остановиться, но это футбол, и он должен быть готов сейчас к восстановлению.

Матта [де Лигт] ещё вернётся в этом сезоне. Эйден [Хевен] будет отсутствовать в этой игре, у него была небольшая проблема в том же месте во время тренировки, контакт с товарищем по команде.

Джонни Эванс возвращается к тренировкам, но не сможет играть в этом матче, и некоторые другие игроки, среди которых нам нужно будет распределить игровое время. Амад [Диалло] не готов вернуться в этом месяце, но мы надеемся, что он всё ещё сыграет в текущем сезоне.