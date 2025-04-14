Главный тренер «Ньюкасла» восстанавливается в больнице после пневмонии

«Ньюкасл» сообщил о том, что главный тренер Эдди Хау проходит восстановление в больнице после того, как ему поставили диагноз пневмония.
Джейсон Тиндалл и Грэм Джонс возглавят команду в матчах с «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой».
Эдди сказал:
Огромное спасибо всем, кто связан с «Ньюкаслом» и футбольным сообществом в целом за ваши сообщения и тёплые пожелания. Они много значат для меня и моей семьи.
Я также хочу воздать должное нашей невероятной NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании — прим.ред.) и персоналу больницы, которые лечили меня. Я безмерно благодарен за специализированную помощь, которую получаю, и после периода восстановления я с нетерпением жду того, чтобы вернуться как можно скорее.
лучшее из всего, что команда поддержала тренера.
Ньюкасл отдал за него все.
лучшее из всего, что команда поддержала тренера.
Ньюкасл отдал за него все.