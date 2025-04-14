Главный тренер «Ньюкасла» восстанавливается в больнице после пневмонии

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вчера, 19:59

«Ньюкасл» сообщил о том, что главный тренер проходит восстановление в больнице после того, как ему поставили диагноз пневмония.

Джейсон Тиндалл и Грэм Джонс возглавят команду в матчах с «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой».

Эдди сказал: