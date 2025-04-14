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Главный тренер «Ньюкасла» восстанавливается в больнице после пневмонии

вчера, 19:59

«Ньюкасл» сообщил о том, что главный тренер Эдди Хау проходит восстановление в больнице после того, как ему поставили диагноз пневмония.

Джейсон Тиндалл и Грэм Джонс возглавят команду в матчах с «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой».

Эдди сказал:

Огромное спасибо всем, кто связан с «Ньюкаслом» и футбольным сообществом в целом за ваши сообщения и тёплые пожелания. Они много значат для меня и моей семьи.

Я также хочу воздать должное нашей невероятной NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании — прим.ред.) и персоналу больницы, которые лечили меня. Я безмерно благодарен за специализированную помощь, которую получаю, и после периода восстановления я с нетерпением жду того, чтобы вернуться как можно скорее.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:05
подопечные поддержали его достойной игрой !
SHEARER
SHEARER
вчера в 21:06
Выздоравливай коуч!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:33
Ньюкасл смог обыграть МЮ дважды в рамках одного сезона впервые за 94 года.
лучшее из всего, что команда поддержала тренера.
Ньюкасл отдал за него все.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:14
Энди здоровья и скорейшего выздоровления!
alexgurzan
alexgurzan ответ агент_Смит. (раскрыть)
вчера в 20:10
Получилось перенести доставку на май, ждите в следующую отправку призов в мае - письмо на почту.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:03
Здоровья ему и хорошего лечения.
Die Schwaben
Die Schwaben
вчера в 20:02
Здоровья и скорейшего восстановление!
Гость
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