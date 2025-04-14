Аморим сообщил о травме основного нападающего «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 10:18

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» сообщил, что нападающий «красных дьяволов» пропустит несколько игр.

Джош, я думаю, выбыл на несколько игр.

Сообщается, что у Зиркзее подозрение на травму подколенного сухожилия. В текущем сезоне 23-летний голландец сыграл 48 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 3 голевых передачи.