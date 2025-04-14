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Аморим сообщил о травме основного нападающего «Манчестер Юнайтед»

вчера, 10:18

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим сообщил, что нападающий «красных дьяволов» Джошуа Зиркзее пропустит несколько игр.

Джош, я думаю, выбыл на несколько игр.

Сообщается, что у Зиркзее подозрение на травму подколенного сухожилия. В текущем сезоне 23-летний голландец сыграл 48 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 3 голевых передачи.

Напомним, вчера в рамках 32-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу».

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ матос (раскрыть)
вчера в 17:24
Подобные вопросы к ЭтХ и руководству клуба. ))
Я бы никогда этих ноунеймов не оформил в АПЛ через полноценный трансфер. Только годичная аренда!
матос
матос ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 16:48
3 покупали раз они так себе???
galem72
galem72 ответ матос (раскрыть)
вчера в 15:15
Ни в какой Болонье он не был хорош. За 58 матчей он всего забил 14 шаров. Это был бы хороший показатель для какого-нибудь АПЗ, но не для чистого ЦФ. Обычный средний столб атаки, не понятно для чего купленный тен Хагом в АПЛ. Хёйлунн из той же оперы лавочников.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:06
Основной нападающий МЮ - это Бруну Фернандеш. Остальные так, для количества. Статистику этих "нападающих" посмотрите. Рамос в Реале и то больше забивал.
матос
матос
вчера в 12:59
В Болонье был хорош а как в АПЛ попал дык еще и к манкам так и вовсе стух.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 11:48
Там из области надо таки в сам город двигать
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 11:23, ред.
МЮ это сплошная многолетняя травма. Что ни новый сезон,то травма усугубляется. Пора болельщикам переезжать на соседнюю улицу... где находится настоящий Манчестер
112910415
112910415
вчера в 11:12
неужели прервётся серия великих побед ?!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:27
Да он вроде лавочник в первую очередь) а так здоровья конечно и летом найти другой клуб
Гость
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