Аморим сообщил о травме основного нападающего «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим сообщил, что нападающий «красных дьяволов» Джошуа Зиркзее пропустит несколько игр.
Джош, я думаю, выбыл на несколько игр.
Сообщается, что у Зиркзее подозрение на травму подколенного сухожилия. В текущем сезоне 23-летний голландец сыграл 48 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 3 голевых передачи.
Напомним, вчера в рамках 32-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу».
Я бы никогда этих ноунеймов не оформил в АПЛ через полноценный трансфер. Только годичная аренда!
Я бы никогда этих ноунеймов не оформил в АПЛ через полноценный трансфер. Только годичная аренда!