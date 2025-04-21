Слот ответил на вопрос о будущем Александера-Арнольда

Главный тренер «Ливерпуля» ответил на вопрос о контракте защитника «мерсисайдцев» .

Сегодня заголовок должен быть о голе, который он забил, а не о его контракт. Но я могу сказать, что было бы смешно, если бы кто-то оспаривал его приверженность этому клубу, потому что тот уровень работы, который он приложил, чтобы вернуться сегодня и забить такой важный гол, и вся работа, которую он сделал для этого клуба за все эти годы, что он здесь, никто — по моему мнению — не может оспаривать его приверженность этому клубу. Пусть заголовки газет будут посвящены его великому голу, а не ситуации с его контрактом.