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Слот ответил на вопрос о будущем Александера-Арнольда

вчера, 09:15

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о контракте защитника «мерсисайдцев» Трента Александера-Арнольда.

Сегодня заголовок должен быть о голе, который он забил, а не о его контракт. Но я могу сказать, что было бы смешно, если бы кто-то оспаривал его приверженность этому клубу, потому что тот уровень работы, который он приложил, чтобы вернуться сегодня и забить такой важный гол, и вся работа, которую он сделал для этого клуба за все эти годы, что он здесь, никто — по моему мнению — не может оспаривать его приверженность этому клубу. Пусть заголовки газет будут посвящены его великому голу, а не ситуации с его контрактом.

Напомним, Александер-Арнольд забил победный мяч в игре 33-го тура АПЛ против «Лестера». Ранее сообщалось, что 26-летний правый защитник практически согласовал контракт с «Реалом».

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:48
Думаю стоит попытаться сохранить Трента в стане Ливерпуля
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:47
Уйдет почти наверняка...
Гость
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