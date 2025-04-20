«Барселона» продлит контракт с Фликом

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вчера, 09:30

«Барселона» планирует продлить контракт с главным тренером .

По информации источника, новое соглашение с немецким специалистом будет действовать до лета 2027 года.

Флик возглавил команду в прошлом летнем сезоне, и его текущий контракт завершится в июне 2026 года.