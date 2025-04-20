«Барселона» продлит контракт с Фликом

«Барселона» планирует продлить контракт с главным тренером Хансом-Дитером Фликом.
По информации источника, новое соглашение с немецким специалистом будет действовать до лета 2027 года.
Флик возглавил команду в прошлом летнем сезоне, и его текущий контракт завершится в июне 2026 года.
Хотя справедливости ради надо сказать что вчера Барсе не очень удалась игра по счёту мягко говоря, но потом старая добрая Барса включилась и показала себя, правда после того как сравняли счёт куда то опять стухли и начали играть медленно и слабо.
Хотя справедливости ради надо сказать что вчера Барсе не очень удалась игра по счёту мягко говоря, но потом старая добрая Барса включилась и показала себя, правда после того как сравняли счёт куда то опять стухли и начали играть медленно и слабо.
Подавляющая часть топов давно научилась играть против вато-ката каталонцев, с их последующими закидушками в штрафную. Ливерпуль и Бавария это наглядно демонстрировали. Поэтому волемс неволемс, для успеха на поле Барселоне пришлось внедрять чёто новое...
В этой связи, гибрид немецкого прагматизма и былого романтизма оправдан.
Подавляющая часть топов давно научилась играть против вато-ката каталонцев, с их последующими закидушками в штрафную. Ливерпуль и Бавария это наглядно демонстрировали. Поэтому волемс неволемс, для успеха на поле Барселоне пришлось внедрять чёто новое...
В этой связи, гибрид немецкого прагматизма и былого романтизма оправдан.
Я же не имею ввиду что надо команде застрять в том футболе в который она играла и не развиваться, просто важно то направление в котором Барсе собирается гнуть коленки Флик, если ей начать гнуть их не туда то они сломаются просто. Пока я вижу некотрую растерянность в эпизодах и на целых отрезках матчей, не понимание как играть и чего делать, кризис идей. Как будто бы не подходит самой природе Барселоны то что им предлагает тренер.
Я же не имею ввиду что надо команде застрять в том футболе в который она играла и не развиваться, просто важно то направление в котором Барсе собирается гнуть коленки Флик, если ей начать гнуть их не туда то они сломаются просто. Пока я вижу некотрую растерянность в эпизодах и на целых отрезках матчей, не понимание как играть и чего делать, кризис идей. Как будто бы не подходит самой природе Барселоны то что им предлагает тренер.