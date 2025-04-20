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«Барселона» продлит контракт с Фликом

вчера, 09:30

«Барселона» планирует продлить контракт с главным тренером Хансом-Дитером Фликом.

По информации источника, новое соглашение с немецким специалистом будет действовать до лета 2027 года.

Флик возглавил команду в прошлом летнем сезоне, и его текущий контракт завершится в июне 2026 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:00
нет повода для удивления
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:40
Правильное решение будет. Флик высокопрофессиональный тренер, именно тот тренер, который нужен "Барсе", которая под его руководством стала уже выглядеть намного интереснее и заметно сильнее.
Bad Listener
Bad Listener ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:17
Интересное выражение, впервые слышу, но дошло, спасибо)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:15
Клуб участвует во всех турнирах и борется за все (!) трофеи.

Как говорят мудрецы: "Чтобы доплыть до берега, иногда надо отдыхать и на спине."
Karkaz
Karkaz
вчера в 11:35
Барсе бы еще таких как Бускетс, Пике, Пуйоль и будут выигрывать больше с сухим счётом.
Bad Listener
Bad Listener ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:31
Понятно что конечный результат мы увидим не сразу, но прогресс то в деталях должен быть виден, а последнее время регресс какой то если честно. Единственный "прогресс" что Барса вчера включила себя старую и пошла и забила 2 мяча за 4 минуты, но возвращение к истокам называть прогрессом по настоящему язык не поворачивается
Брулин
Брулин
вчера в 11:31
Концовка сезона у Барселоны предстоит сложная. Поэтому очень важна была эта победа над Сельтой, причём именно такая, когда вытащили практически безнадёжную игру. В ментальном плане это придаст силы и уверенность, несмотря на усталость. Уж очень бы хотелось чтобы столь блистательный сезон закончился соответственно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 11:26
Не забывай, что Флик лишь 1-й сезон в команде. Огранка клуба и поиск нового рисунка быстро - по щелчку не происходит.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:17, ред.
Фриц опять в печали и истерике, контракт немца с Барселоной будет продлён ввиду отличных результатов.
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 10:59
А еще, выйдя из уборной, онa однажды сказала: "Никогда не думала, что в человеке столько г....а". Ну, это так- на заметку))).
Bad Listener
Bad Listener ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:33, ред.
Он будет оправдан когда Барса не будет вату катать не в состоянии забить больше одного случайного гола. Ну вот вчера с натяжкой даже нельзя сказать что он был оправдан, только старая Барселона и смогла игру спасти, и до этого несколько игр просто ужасную Барселону смотрели, с Бетисом например или Боруссией. Вчера Сельта образцово показательно всё дыхание им перекрывала большую часть матча и их искусственный офсайд показала как обходить.

Я же не имею ввиду что надо команде застрять в том футболе в который она играла и не развиваться, просто важно то направление в котором Барсе собирается гнуть коленки Флик, если ей начать гнуть их не туда то они сломаются просто. Пока я вижу некотрую растерянность в эпизодах и на целых отрезках матчей, не понимание как играть и чего делать, кризис идей. Как будто бы не подходит самой природе Барселоны то что им предлагает тренер.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 10:30
Стиль Барселоны, какой мы привыкли его видеть во все времена, устарел и прекратил быть эффективным.
Подавляющая часть топов давно научилась играть против вато-ката каталонцев, с их последующими закидушками в штрафную. Ливерпуль и Бавария это наглядно демонстрировали. Поэтому волемс неволемс, для успеха на поле Барселоне пришлось внедрять чёто новое...
В этой связи, гибрид немецкого прагматизма и былого романтизма оправдан.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 09:42
Хайнкес, разумеется, круче будет..., но и Флик, конечно, очень хорош. Не во всём, но в целом немец молодец.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:37
Кто бы что не говорил про Флика, а тренер он отличный. Его Бавария была одной из лучших команд в 21-м веке. Многие даже считали её лучше Баварии Хайнкеса.

Флик в Германии, кстати, не особо увлекался высокой линией обороны, в Барселоне он делает что-то новое, развивается. Сегодня команда - главный претендент на победу везде, где участвует.

А критика... Как говорила Фаина Раневская: я слышала о вас очень много плохого, значит вы - замечательный человек.
y7j6sufhk7xk
y7j6sufhk7xk
вчера в 09:36
Флик отлично справляется, менять его нет смысла
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:35, ред.
Мне не нравится пока Барселона Флика. Барселона Флика проваливается пытаясь играть экономично и на классе. Такое ощущение что Флик пытается из яркой атакующей Барсы сделать прагматичную, а это противоестественно для Барселоны как пытаться выгибать коленки в обратную сторону. Барселона с Фликом если он действительно хочет добавить этой команде прагматизма обречена на провал. По мне так лучше пусть Барса не так часто выигрывает, но остаётся собой, яркой, сумасшедшей, атакующей и доминирующей. Это её футбол, это её лицо, её невозможно его лишить и не потерпеть фиаско. Барселона одна из тех команд где стиль должен стоять на первом месте.

Хотя справедливости ради надо сказать что вчера Барсе не очень удалась игра по счёту мягко говоря, но потом старая добрая Барса включилась и показала себя, правда после того как сравняли счёт куда то опять стухли и начали играть медленно и слабо.
Гость
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