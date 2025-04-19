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В «Пари НН» заявили, что Ганчаренко продолжает работу с командой

вчера, 22:52
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко остаётся в своей должности. Об этом журналистам сообщил генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов.

19 апреля «Пари НН» потерпел поражение в гостях от московского «Локомотива» со счётом 0:3 в рамках 25-го тура РПЛ.

Команда пыталась бороться, был дух, первый отменённый гол доказательство тому, что не было унылого сопротивления. Завтра посмотрим все повторы, будем принимать решение, что будем делать. Виктор Ганчаренко продолжает работу, кредит доверия к нему есть. В футболе может случиться всё что угодно и когда угодно, завтра начнутся тренировки, Виктор Михайлович выведет команду на следующий тур.

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Все комментарии
3vwcz3s9p3jf
3vwcz3s9p3jf
сегодня в 05:00
Подождем следующих неудач...
112910415
112910415
сегодня в 03:49
или не выведет
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:49
Витя увольняется довольно часто, но всегда как то не понятно и часто даже загадочно...)
ABir
ABir
сегодня в 03:44
Опытные тренеры на дороге не валяются
eqhgj337ez8c
eqhgj337ez8c
сегодня в 03:15
Сейчас предстоит самая борьба за выживание и не хотят остаться без тренера
протон
протон
вчера в 23:50
По сути, он только с Батэ добился успехов. В Кубани, Урале, Уфе в целом неплох был, в ЦСКА в первое время тоже, а потом у него ЦСКА деградировал, Краснодар тоже, Урал вообще вылетел, теперь Пари НН. Ну подсдулся явно, хотя понятно, что не он один виноват во всех проблемах.
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:35
Проторенной дорожкой... Пример Урала перед глазами...
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:27
Похоже не убежит он домой!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:09
Надо писать полностью Ганчаренко продолжит тренировать Пари НН и в ФНЛ.
Гость
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