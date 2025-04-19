В «Пари НН» заявили, что Ганчаренко продолжает работу с командой

Главный тренер «Пари НН» остаётся в своей должности. Об этом журналистам сообщил генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов.

19 апреля «Пари НН» потерпел поражение в гостях от московского «Локомотива» со счётом 0:3 в рамках 25-го тура РПЛ .

Команда пыталась бороться, был дух, первый отменённый гол доказательство тому, что не было унылого сопротивления. Завтра посмотрим все повторы, будем принимать решение, что будем делать. Виктор Ганчаренко продолжает работу, кредит доверия к нему есть. В футболе может случиться всё что угодно и когда угодно, завтра начнутся тренировки, Виктор Михайлович выведет команду на следующий тур.