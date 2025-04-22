Агент Батракова рассказал, когда игрок может вернуться на поле

Агент полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв рассказал, как проходит восстановление футболиста.
Тренируется он сейчас с ограничениями вне общей группы под наблюдением доктора и реабилитолога. При этом пока динамика положительная. Есть высокая вероятность, что к следующей игре будет готов. Чувствует себя нормально в целом. После игры голеностоп опух, были болевые ощущения. Сейчас всё потихонечку стабилизируется. Рисковать здоровьем, конечно, никто не будет, но если врачи скажут, что всё хорошо, тогда будет играть.
Следующий матч «Локомотива» состоится 26 апреля в рамках 26-го тура РПЛ против «Ростова». Напомним, Батраков получил повреждение в игре с «Пари НН».
В текущем сезоне на счету 19-летний атакующего полузащитника 32 матча, 13 голов, 10 голевых передач и 8 жёлтых карточек.
Увидеть с Ростовом - хорошо.
Увидеть с Ростовом - хорошо.