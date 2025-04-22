Агент Батракова рассказал, когда игрок может вернуться на поле

Агент полузащитника «Локомотива» и сборной России рассказал, как проходит восстановление футболиста.

Тренируется он сейчас с ограничениями вне общей группы под наблюдением доктора и реабилитолога. При этом пока динамика положительная. Есть высокая вероятность, что к следующей игре будет готов. Чувствует себя нормально в целом. После игры голеностоп опух, были болевые ощущения. Сейчас всё потихонечку стабилизируется. Рисковать здоровьем, конечно, никто не будет, но если врачи скажут, что всё хорошо, тогда будет играть.