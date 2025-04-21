Участие основного вратаря «Ростова» в следующем туре РПЛ под вопросом

Футбольный агент Кова Тилавпур, представляющий интересы вратаря «Ростова» Рустама Ятимова, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Падение у Ятимова было действительно малоприятное. Он ударился головой и немного «поплыл». Тем не менее, уже через пару часов он появился в сети. На первый взгляд, с ним всё в порядке. С головой шутки плохи. Врачи будут наблюдать за Рустамом ещё несколько дней. Решение о его участии в следующем матче будет приниматься непосредственно перед игрой.
В текущем сезоне Ятимов провёл 23 игры, в которых пропустил 30 мячей и 4 матча сыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что 26-летнему голкиперу удалось избежать тяжёлой травмы.