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Участие основного вратаря «Ростова» в следующем туре РПЛ под вопросом

вчера, 11:39

Футбольный агент Кова Тилавпур, представляющий интересы вратаря «Ростова» Рустама Ятимова, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

Падение у Ятимова было действительно малоприятное. Он ударился головой и немного «поплыл». Тем не менее, уже через пару часов он появился в сети. На первый взгляд, с ним всё в порядке. С головой шутки плохи. Врачи будут наблюдать за Рустамом ещё несколько дней. Решение о его участии в следующем матче будет приниматься непосредственно перед игрой.

В текущем сезоне Ятимов провёл 23 игры, в которых пропустил 30 мячей и 4 матча сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что 26-летнему голкиперу удалось избежать тяжёлой травмы.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:53
Сотрясения головного мозга нет?
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:52
Нечего горевать по этому поводу. Турнирных задач особых перед клубом не стоит, тем более, что сыграть есть кому. Попутно кто-то из запасных имеет возможность получить полноценную игровую практику. Не стоит форсировать возвращение в строй основного вратаря.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:43
Футбол травматичный вид спорта. Здоровья игроку, это самое главное...
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