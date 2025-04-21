В «Крыльях Советов» рассказали о состоянии здоровья Ломаева

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» рассказал о состоянии здоровья травмированного вратаря самарцев .

У Ломаева всё нормально, восстанавливается. Думаю, в мае он будет готов играть. Но я как человек, который долго лечился в своей карьере, советую ему не спешить выходить недолеченным на поле. Я начинал тренироваться и снова ломался, поэтому советую ему сначала полностью выздороветь, а потом включаться на максимум.