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В «Крыльях Советов» рассказали о состоянии здоровья Ломаева

вчера, 09:27

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов рассказал о состоянии здоровья травмированного вратаря самарцев Ивана Ломаева.

У Ломаева всё нормально, восстанавливается. Думаю, в мае он будет готов играть. Но я как человек, который долго лечился в своей карьере, советую ему не спешить выходить недолеченным на поле. Я начинал тренироваться и снова ломался, поэтому советую ему сначала полностью выздороветь, а потом включаться на максимум.

Напомним, Ломаев выступает за «Крылья Советов» с августа 2020 года. Его контракт рассчитан до июня 2025 года. В текущем сезоне 26-летний голкипер провёл 14 игр, в которых пропустил 23 мяча и 2 матча сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,8 миллиона евро.

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Шуnя771
Шуnя771
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