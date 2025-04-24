Полузащитник «Ман Сити» интересен «Ньюкаслу», МЮ и «Милану»

«Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Милан» проявляют интерес к 22-летнему полузащитнику «Манчестер Сити» Джеймсу Макати.
Более активный интерес к игроку испытывают «Байер» и «Ноттингем Форест». В то же время, «Ман Сити» рассматривает возможность подписания полузащитника «Байера» Флориана Вирца и хавбека «Ноттингем Форест» Моргана Гиббс-Уайта в качестве замены Для Кевина Де Брюйне, который должен покинуть клуб следующим летом.
Этой зимой «Байер» пытался получить Макати в аренду с опцией выкупа за 20 миллионов фунтов, но «Манчестер Сити» отклонил это предложение.