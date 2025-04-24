Полузащитник «Ман Сити» интересен «Ньюкаслу», МЮ и «Милану»

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вчера, 17:51

«Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Милан» проявляют интерес к 22-летнему полузащитнику «Манчестер Сити» .

Более активный интерес к игроку испытывают «Байер» и «Ноттингем Форест». В то же время, «Ман Сити» рассматривает возможность подписания полузащитника «Байера» и хавбека «Ноттингем Форест» в качестве замены Для , который должен покинуть клуб следующим летом.

Этой зимой «Байер» пытался получить Макати в аренду с опцией выкупа за 20 миллионов фунтов, но «Манчестер Сити» отклонил это предложение.