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Полузащитник «Ман Сити» интересен «Ньюкаслу», МЮ и «Милану»

вчера, 17:51

«Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Милан» проявляют интерес к 22-летнему полузащитнику «Манчестер Сити» Джеймсу Макати.

Более активный интерес к игроку испытывают «Байер» и «Ноттингем Форест». В то же время, «Ман Сити» рассматривает возможность подписания полузащитника «Байера» Флориана Вирца и хавбека «Ноттингем Форест» Моргана Гиббс-Уайта в качестве замены Для Кевина Де Брюйне, который должен покинуть клуб следующим летом.

Этой зимой «Байер» пытался получить Макати в аренду с опцией выкупа за 20 миллионов фунтов, но «Манчестер Сити» отклонил это предложение.

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Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:16, ред.
Пять команд на одного игрока охотятся, хороший наверное. молодой перспективный точно. Но раз хороший то МС его себе оставят скорее всего
Гость
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