Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола планирует, что клуб в следующем летнем трансферном окне попытается подписать полузащитников мадридского «Реала» Джуда Беллингема и Эдуардо Камавингу.
«Горожане» готовы сделать предложение «сливочным» в размере 200 млн евро за этих футболистов.
Однако маловероятно, что «Реал» согласится расстаться с игроками этим летом.
Беллингем при таком раскладе не нужен. И не устану повторять - расставание с Альваресом было большой ошибкой.
Беллингем при таком раскладе не нужен. И не устану повторять - расставание с Альваресом было большой ошибкой.