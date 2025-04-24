«Манчестер Сити» готов предложить 200 млн евро за двух игроков «Реала»

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вчера, 17:15

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола планирует, что клуб в следующем летнем трансферном окне попытается подписать полузащитников мадридского «Реала» и .

«Горожане» готовы сделать предложение «сливочным» в размере 200 млн евро за этих футболистов.

Однако маловероятно, что «Реал» согласится расстаться с игроками этим летом.