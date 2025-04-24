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«Манчестер Сити» готов предложить 200 млн евро за двух игроков «Реала»

вчера, 17:15

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола планирует, что клуб в следующем летнем трансферном окне попытается подписать полузащитников мадридского «Реала» Джуда Беллингема и Эдуардо Камавингу.

«Горожане» готовы сделать предложение «сливочным» в размере 200 млн евро за этих футболистов.

Однако маловероятно, что «Реал» согласится расстаться с игроками этим летом.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:05
Кто то утку пустил
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 10:50
Растите своих, чего смотреть на чужой огород?!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:44
У МС своя арифметика, впрочем как и у всех матёрых торгашей - приобрести и объе.....горить (обмануть))
В торговом заведении Шестёрочка иногда пишут на ценнике "Два по цене одного"!) и причем на жёлтом))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:00
Джуд один около 200 стоит. Дешевле не отпустят. Действительно ценный актив
RM_35
RM_35
вчера в 19:52
а губа ни дура!! ну Реал ни для того их покупал, что бы продавать, да и так дешево!!!
Vilar
Vilar
вчера в 18:37
Интересно, есть хорошие/дорогие футболисты с белой кожей, кроме, естественно, России))).
Niagara
Niagara
вчера в 18:29
да камавинга ваще ни о чем, зазря зарплату получает
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:04
Что-то сегодня жирные утки попёрли. То Холанд в Реал переходит вместо Винисиуса, теперь Камавинга с Джудом в Ман Сити перебираются. К концу дня, того и гляди, МС с Реалом полностью составами поменяются.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 18:03, ред.
Камавинга хороший игрок, просто Реал его использует вовсе не там, где он полезен. Пытаются слепить из него оборонительного игрока, а он как раз полезен во Франции был там, где сейчас Беллингем. Игрок заслужил шанс раскрыться на своей позиции.

Беллингем при таком раскладе не нужен. И не устану повторять - расставание с Альваресом было большой ошибкой.
AKH
AKH
вчера в 17:52
Что то все наезжают на Камавингу, может они ждут, что он один заменит Крооса и Модрича? Нынешний Реал без пз вовсе. И ни один чел не справится с этим в одиночку. Прикупят нормально пз и Камавинга тоже заиграет.
KSY_116
KSY_116
вчера в 17:47
Ьред
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:36
Да скорее всего бред 😁 особенно с Камавингой, им то он зачем…
jmu2dwzf6227
jmu2dwzf6227
вчера в 17:26
кавабангу можно сплавлять, вообще не развивается парень
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:21
Джуд стоит 180 млн , а Камавинга 70 млн! Как то не сходится математика)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:18
Джуда купить нереально наверно, а Камавинга и не нужен вовсе
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