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В «Динамо» ответили на вопрос о продлении контрактов с Дасой и Бальбуэной

вчера, 09:25

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос источника о том, ведутся ли в данный момент переговоры о продлении контрактов с защитниками Эли Дасой и Фабианом Бальбуэной.

Соглашения игроков истекают в июне.

Сейчас мы сосредоточены на подготовке к большим матчам, которые остались в этом сезоне. Будут серьёзные игры — «Краснодар», дважды «Спартак». Важно хорошо закончить сезон. Что касается переговоров о продлении, то по плану будем заниматься этим уже по окончании сезона.

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Все комментарии
ujcmhx4r8cc4
ujcmhx4r8cc4
вчера в 10:47
Действительно, завершение сезона нужно провести достойно.
альсато
альсато
вчера в 10:42
Случаем Паша Пивоваров не брат Олегу Пивоварову ныне игрок ХК Родина Киров ХсМ, который засветился НА ВСЕ ВРЕМЕНА (будучи игроком ХК ВОДНИК Архангельск) тем, что в одной игре забил в свои ворота-ОДИНАДЦАТЬ мячей!))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:29
Всё правильно - сначала сезон надо закончить, а там видно будет.
Гость
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