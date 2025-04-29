В «Динамо» ответили на вопрос о продлении контрактов с Дасой и Бальбуэной

Генеральный директор московского «Динамо» ответил на вопрос источника о том, ведутся ли в данный момент переговоры о продлении контрактов с защитниками и .

Соглашения игроков истекают в июне.

Сейчас мы сосредоточены на подготовке к большим матчам, которые остались в этом сезоне. Будут серьёзные игры — «Краснодар», дважды «Спартак». Важно хорошо закончить сезон. Что касается переговоров о продлении, то по плану будем заниматься этим уже по окончании сезона.