Лукас Васкес хочет остаться в «Реале»

Защитник Лукас Васкес не хочет покидать «Реал».
Футболист намерен продолжить выступать за мадридский клуб. Однако «сливочные» с большой долей вероятности не продлят контракт с игроком.
Защитник Лукас Васкес не хочет покидать «Реал».
Футболист намерен продолжить выступать за мадридский клуб. Однако «сливочные» с большой долей вероятности не продлят контракт с игроком.
Ты провёл достойную карьеру в Мадриде, Лукас, так и уйди достойно.
Ты провёл достойную карьеру в Мадриде, Лукас, так и уйди достойно.