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Лукас Васкес хочет остаться в «Реале»

сегодня, 00:07

Защитник Лукас Васкес не хочет покидать «Реал».

Футболист намерен продолжить выступать за мадридский клуб. Однако «сливочные» с большой долей вероятности не продлят контракт с игроком.

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Реал  Васкес Лукас
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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 08:29, ред.
Спасибо, конечно, Лукасу за его годы в Реале, но уходить нужно вовремя. А он и так затянул с уходом, и в этом сезоне уже превратился в баласт для команды. Двигается медленно, за соперниками не успевает, зону часто оголяет, позицию проваливает. Если раньше брал большим объёмом проделанной работы на поле, в том числе черновой, то сейчас в силу возраста просто физически не справляется с такой нагрузкой. Не нужно превращаться в позднего Марсело, который в последний год в Реале из любимца публики превратился в самого критикуемого игрока, и любое упоминание Марсело в стартовом составе заставляло немедленно бежать в аптеку, чтобы пополнить запасы валидола.

Ты провёл достойную карьеру в Мадриде, Лукас, так и уйди достойно.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:37
Агенту нужно уже работать чтобы его куда то пристроить...
37x6xquwbsay
37x6xquwbsay
сегодня в 06:22
Пора в МЛС ехать.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:16
Видно придётся искать парню новый клуб
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:48
Королевскому клубу нужна свежая кровь..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:23
Это новому тренеру решать, ему видней. Если нужен, Реал продлит контракт.
drug01
drug01
сегодня в 04:33
Вот бывает игрок хочет еще играть а клуб говорит нет!
Vittorio_Emanuele_II
Vittorio_Emanuele_II
сегодня в 00:20
Чисто для скамейки и можно было. Но только не как правого защитника. Это у Хесуса Наваса получилось из правого вингера в правого заща переквалифицироваться. Да и то речь не о топ-клубе, а о Севилье.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:19
Еще пару лет бы поиграл.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:18
Реалу нужна зачистка
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