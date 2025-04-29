Стали известны детали контракта Анчелотти со сборной Бразилии

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сегодня, 00:38

Главный тренер «Реала» возглавит сборную Бразилии.

Итальянский специалист станет наставником Бразилии в первую неделю июля. Его зарплата составит 10 млн евро в год. Он будет тренировать бразильцев на чемпионате мира 2026 года. Также контракт предусматривает опцию продления до чемпионата мира 2030 года.

Отмечается, что «Реал» проведёт на «Сантьяго Бернабеу» масштабную церемонию прощания с Анчелотти.