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Стали известны детали контракта Анчелотти со сборной Бразилии

сегодня, 00:38

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии.

Итальянский специалист станет наставником Бразилии в первую неделю июля. Его зарплата составит 10 млн евро в год. Он будет тренировать бразильцев на чемпионате мира 2026 года. Также контракт предусматривает опцию продления до чемпионата мира 2030 года.

Отмечается, что «Реал» проведёт на «Сантьяго Бернабеу» масштабную церемонию прощания с Анчелотти.

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Все комментарии
Comentarios
Comentarios ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 09:58
Там же из Барселоны есть игроки вот тут конечно да
Incredulous
Incredulous
сегодня в 09:02, ред.
Представляю как приходит Анчелотти в сборную Бразилии, на первой же тренеровке подзывает к себе Винисиуса и говорит:
"Как же ты меня достал за все эти годы в Реале, сколько крови моей попил, сколько седых волос прибавил... Вон из моей команды, истеричка!!!"
andrewheat
andrewheat
сегодня в 08:33
У Бразилии уже был интервал в 24 года без побед на ЧМ (с 1970 по 1994). В следующем году будет столько же с последней победы в 2002 году. Хотелось бы чтобы Бразилия уже взяла Кубок мира.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 08:32
Думаю Бразилия наконец начнет что-то выигрывать. Со всем середняками стали
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:12
Продолжит работу с Вини и Родриго, опыт уже есть в этом)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:09
Будет здорово если у него всё получится в сборной Бразилии. Удачи тебе Карло !
r3mj49rnb2sk
r3mj49rnb2sk
сегодня в 07:34
Удачной работы на новом месте, Анчи великий тренер!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:24
Бразильцы так уверены в Анчелотти))) а если не выйдут из группы на ЧМ 2026???
drug01
drug01
сегодня в 07:03
Все же он решился! Достойной игры и здоровья
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:59
Хорошо, что выбирать игроков можно на каждый матч по своему желанию. Плохо, что только бразильцев. Ну или натурализовать...
Вещий
Вещий
сегодня в 06:42
Посмотрим что сможет Карло в сборной.... удачи ему!
pbw6cdmygthe
pbw6cdmygthe
сегодня в 06:27
Стоит пожелать Анчелотти удачи на его новом посту.
112910415
112910415
сегодня в 06:05
жизнь-то не кончается !
ABir
ABir
сегодня в 05:46
Все про деньги и ничего про то, чего должна достигнуть сборная Бразилии под его руководством.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:48
Очень достойный контракт у Папы
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:40
Солидный довольно контракт... Папа заслужил...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 01:20
Много можно будет жвачки купить и с нынешней сборной Бразилии много понадобится
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