Стали известны детали контракта Анчелотти со сборной Бразилии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии.
Итальянский специалист станет наставником Бразилии в первую неделю июля. Его зарплата составит 10 млн евро в год. Он будет тренировать бразильцев на чемпионате мира 2026 года. Также контракт предусматривает опцию продления до чемпионата мира 2030 года.
Отмечается, что «Реал» проведёт на «Сантьяго Бернабеу» масштабную церемонию прощания с Анчелотти.
"Как же ты меня достал за все эти годы в Реале, сколько крови моей попил, сколько седых волос прибавил... Вон из моей команды, истеричка!!!"
"Как же ты меня достал за все эти годы в Реале, сколько крови моей попил, сколько седых волос прибавил... Вон из моей команды, истеричка!!!"