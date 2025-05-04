«Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Рэд Буллз». Суарес и Месси забили по голу

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вчера, 08:24

«Интер Майами» одержал победу над «Нью-Йорк Рэд Буллз» в матче регулярного чемпионата МЛС (4:1).

На 9-й минуте счёт открыл Фафа Пико. Удвоил преимущество клуба из Флориды Марсело Вегандт на 30-й. Луис Суарес на 39-й забил третий мяч. Мохаммед Софо на 43-й сократил отставание гостей в счёте. Ещё один гол хозяева поля забили усилиями Лионеля Месси на 67-й.

«Интер Майами» занимает 4-е место в Восточной конференции (21 очко). «Нью-Йорк Рэд Буллз» идёт 9-м (15 баллов).