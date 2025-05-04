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«Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Рэд Буллз». Суарес и Месси забили по голу

вчера, 08:24
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами4 : 1Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Рэд БуллзНью-Йорк Рэд БуллзМатч завершен

«Интер Майами» одержал победу над «Нью-Йорк Рэд Буллз» в матче регулярного чемпионата МЛС (4:1).

На 9-й минуте счёт открыл Фафа Пико. Удвоил преимущество клуба из Флориды Марсело Вегандт на 30-й. Луис Суарес на 39-й забил третий мяч. Мохаммед Софо на 43-й сократил отставание гостей в счёте. Ещё один гол хозяева поля забили усилиями Лионеля Месси на 67-й.

«Интер Майами» занимает 4-е место в Восточной конференции (21 очко). «Нью-Йорк Рэд Буллз» идёт 9-м (15 баллов).

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 10:46
Это тот случай, когда я искренне рад за пистона!!!!!!!
Как сказал однажды царь Александр lll:"Сердце моё радуется, когда бьют Шварца"!!!
Браво, Месси, браво!!!!!!! Дави эту с...у циничную!!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:26
Маскерано не тренер. Команда скатится вниз. Победа над красными быками нечего не значит.
drug01
drug01
вчера в 09:46
Надо было раньше их разбудить!!!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 08:30
Проснулся, сходил на пляж, обыграл Нью-Йорк, потом снова искупался, а вечерком поужинал в компании знаменитостей...

Прекрасная футбольная старость.
Гость
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