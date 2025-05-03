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«Интер» одержал победу над «Вероной»

вчера, 23:37
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

«Интер» обыграл «Верону» (1:0) в матче 35-го тура Серии А.

Единственный гол в игре на 9-й минуте с пенальти забил полузащитник «Интера» Кристьян Асллани.

«Интер» идёт на 2-м месте (74 очка), «Верона» занимает 15-е место (32 очка).

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Все комментарии
xhvs5695kyqz
xhvs5695kyqz
сегодня в 00:08
Интер с трудом добыл очки!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:03
Барсу с очень важной победой!)
Основа немного отдохнула, по сути играли резервным составом.
Гость
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