«Интер» одержал победу над «Вероной»

«Интер» обыграл «Верону» (1:0) в матче 35-го тура Серии А.
Единственный гол в игре на 9-й минуте с пенальти забил полузащитник «Интера» Кристьян Асллани.
«Интер» идёт на 2-м месте (74 очка), «Верона» занимает 15-е место (32 очка).
«Интер» обыграл «Верону» (1:0) в матче 35-го тура Серии А.
Единственный гол в игре на 9-й минуте с пенальти забил полузащитник «Интера» Кристьян Асллани.
«Интер» идёт на 2-м месте (74 очка), «Верона» занимает 15-е место (32 очка).
Основа немного отдохнула, по сути играли резервным составом.
Основа немного отдохнула, по сути играли резервным составом.