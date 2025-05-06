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«Манчестер Юнайтед» интересуется вратарём сборной Сербии

вчера, 14:26

Вратарь «Торино» Ваня Милинкович-Савич может продолжить карьеру в АПЛ.

В подписании серба заинтересован «Манчестер Юнайтед». Стороны уже установили первые контакты относительно возможного перехода.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:57
Неужели кто то из крупных клубов обратил внимание на Виктора!!! Савичи уже несколько лет как перерос Торино, но почему то даже в той же самой СерииА ни кто не переманил его к себе???!! Вот у Наполи например летом Мерет станет свободным агентом, прчему бы Конте не пойти за ним??? Савич на много сильнее итальянца!
Что касается МЮ, то и там Савич может быть не хуже Онаны, был в МЮ уже один серб, стал легендой (это я про Видича), может и у Савича получится
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:30
хорошо, если отказались от Диогу Кошта.
да, Диогу Топ-вратарь с регулярными ляпами в важных матчах.
что то похожее на Онану.
и как говорится чтобы купить что то не нужное, нужно сначала продать что то не нужное.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:27
Присмотрели,надо договариваться.
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