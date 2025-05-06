«Манчестер Юнайтед» интересуется вратарём сборной Сербии

Вратарь «Торино» Ваня Милинкович-Савич может продолжить карьеру в АПЛ.
В подписании серба заинтересован «Манчестер Юнайтед». Стороны уже установили первые контакты относительно возможного перехода.
Вратарь «Торино» Ваня Милинкович-Савич может продолжить карьеру в АПЛ.
В подписании серба заинтересован «Манчестер Юнайтед». Стороны уже установили первые контакты относительно возможного перехода.
Что касается МЮ, то и там Савич может быть не хуже Онаны, был в МЮ уже один серб, стал легендой (это я про Видича), может и у Савича получится
Что касается МЮ, то и там Савич может быть не хуже Онаны, был в МЮ уже один серб, стал легендой (это я про Видича), может и у Савича получится
да, Диогу Топ-вратарь с регулярными ляпами в важных матчах.
что то похожее на Онану.
и как говорится чтобы купить что то не нужное, нужно сначала продать что то не нужное.
да, Диогу Топ-вратарь с регулярными ляпами в важных матчах.
что то похожее на Онану.
и как говорится чтобы купить что то не нужное, нужно сначала продать что то не нужное.