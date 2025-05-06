Игрок за 127 млн евро вот-вот присоединится к Неймару. Интереса в Европе нет – осталась Бразилия

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сегодня, 10:05

«Фламенго» готов на аренду.

Сильнейшее разочарование Симеоне

Тренер «Атлетико» был настолько терпелив по отношению к португальцу, что оказался сам на себя не похож. «Матрасники» тогда решились на крайне рискованный шаг и отпустили своего лидера Антуана Гризманна в «Барселону». Солидно заработали, но деньги в футбол не играют. К преемнику француза подошли максимально трепетно. Хоть на первых порах получалось не так хорошо, аргентинец отмечал:

У каждого игрока есть свои особенности, и всем требуется разное количество времени для адаптации. Мы стараемся добиться успеха в том, чтобы у каждого из новых игроков был энтузиазм, страсть, ведь помимо таланта им нужна приверженность делу. Игра становится естественной, когда ты проникаешься этим клубом. То же самое было с Савичем и Коке, когда они только пришли в нашу команду.

Но талант так и не раскрылся – в то же время вернулся Антуан, заиграл на прежнем уровне. Молодой плеймейкер, которого брали у «Бенфики» за 127 млн евро, проиграл конкуренцию и сел на скамейку. Что для «матрасников», что для самого Жоау это было огромное разочарование.

Интересен по инерции

И ведь мадридцы длительное время пытались пристроить португальского форварда хоть куда-то, отбив хотя бы часть затрат. Исполнитель после двух относительно неплохих (но откровенно слабых для статуса его трансфера) сезонов за «Атлетико» окончательно присел на банку. За 14 матчей чемпионата-22/23 отметился только четырьмя голами и тремя ассистами. И даже этого хватило, чтобы игрока решил взять к себе «Челси». Да, на правах аренды, – но «синие» же что-то в нём увидели.

Четыре мяча за 16 матчей Премьер-лиги всё так же не убеждали. Плеймейкер не хотел возвращаться в «Атлетико», и в тот же момент его подобрал другой топ-клуб – «Барселона». Семь мячей и три голевые за 30 матчей Ла Лиги, неудачные торги – и в переговоры вновь включается «Челси». На этот раз – полноценный трансфер, 52 миллиона евро компенсации. Два европейских гранда, достаточно дорогой трансфер – и это за игрока, который с момента перехода из «Бенфики» не показывает топ-уровень. А теперь к той парочке добавился «Милан». Вполне похоже, что интересуются Феликсом уже по инерции – из надежды, что создадут условия, чтобы игрок реанимировал карьеру.

«Аристократы» не ждут обратно, «Милану» португалец несильно нужен

Во всех этих случаях попытка выбить 100 из 10 заканчивалась одним и тем же – разочарованием. Жоау был интересен Хави и «Барсе» – но не настолько, чтобы удовлетворить запросы «матрасников». У Феликса были данные, чтобы понравиться Мареске (любовь к игре 1-в-1, инициативность на мяче) – но не настолько, чтобы закрепиться в основе.

У лондонцев достаточно глубокая скамейка – так что в первой части сезона дорогостоящий футболист вышел на поле только в 12 играх АПЛ , отметился голов и результативной передачей. Неудивительно, что при таких раскладах даже «аристократы» разочаровались. В зимнее трансферное окно для португальца начали искать команду – тогда и подвернулся «Милан».

Теперь «синие» повторяют судьбу «Атлетико» Феликс им не нужен, но с «россонери» договорились только на аренду. Остаётся надеяться, что миланцы клюнут. Между тем в «Милане» и сами не знают, куда его деть. Полузащитника взяли в момент, когда у Консейсау начался конфликт с лидерами команды – нужно было срочно найти замену Морате, Калабрии. Отсюда появление Феликса, Хименеса.

Между Сержиу и «россонери» в последнее время натянутые отношения – по последним данным, менеджер планирует покинуть клуб даже в случае победы в Кубке Италии. И это будет означать прощание с Феликсом – его не станут выкупать.

Всегда можно подзаработать – есть одно «но»

В истории с Феликсом вполне рабочим стал бы вариант с переездом на Ближний Восток. Чемпионат Саудовской Аравии стремительно набирает популярность, скупая мировых звёзд. Самые громкие приобретения – Роналду, Бензема, Неймар. Но здесь же кроется и весомое «но» –всё тот же Ней.

На примере бразильца шейхи увидели, что не всегда мировые звёзды приносят соответствующий уровень игры. С «Аль-Хиляль» сильно обжёгся. Потратил огромные деньги, выписал щедрый контракт. На выходе футболист сыграл в трёх официальных матчах и уехал на Родину.

В то же время общий уровень лиги стал выше, костяк из топ-игроков уже сформирован. Так что шейхи тратят свои деньги более аккуратно. И теперь Феликс для них не является лакомым куском на рынке. Просто когда-то талантливый игрок с замашками стать вторым Неймаром в плохом смысле этого сравнения.

Зовут в Бразилию

Похоже на то, что в Европе просто не осталось клубов, способных поверить в Феликса. У португальца не так много вариантов. Оставаться в «Челси» – точно не один из них. «Аристократы» хладнокровны в кадровых вопросах – это уже показала история со Стерлингом. С Жоау вполне могут провернуть нечто подобное.

В то же время появился интерес со стороны клубов из Латинской Америки. Кандидатуру полузащитника рассматривает «Фламенго». По последним данным, речь идёт об аренде в преддверии Клубного Чемпионата мира (будет проходить с 15 июня по 13 июля в США ). Для них плеймейкер считается приоритетной целью на рынке.

Кажется, это наиболее вероятный сценарий – альтернатив просто нет, да и «Челси» не торопится. У игрока ещё шесть лет по контракту, нет цели продать Жоау как можно скорее.