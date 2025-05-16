Месси включён в предварительную заявку сборной Аргентины на июньские матчи

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал предварительный список игроков, вызванных на июньские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
4 июня национальная команда на выезде сыграет с Чили, 9-го — дома с Колумбией.
Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Марсель»), Вальтер Бенитес (ПСВ);
Защитники: Науэль Молина («Атлетико, Мадрид»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Леонардо Балерди («Марсель»), Николас Отаменди («Бенфика»), Факундо Медина («Ланс»), Николас Тальяфико («Лион»), Валентин Барко («Страсбур»);
Полузащитники: Алексис МакАллистер («Ливерпуль»), Леандро Паредес («Рома»), Николас Домингес («Ноттингем Форест»), Эксекьель Паласиос («Байер 04», Леверкузен), Родриго де Пауль («Атлетико, Мадрид»), Тьяго Альмада («Лион»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Энцо Фернандес («Челси»);
Нападающие: Лионель Месси («Интер Майами»), Николас Пас («Комо»), Хулиан Альварес, Джулиано Симеоне, Анхель Корреа (все — «Атлетико, Мадрид»), Лаутаро Мартинес («Интер», Милан), Валентин Кастельянос («Лацио»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Николас Гонсалес («Ювентус»).
Всегда болел за Аргентину.
Со воемен Пасареллы и Диаса.
Пока гном не появился (((
Всегда болел за Аргентину.
Со воемен Пасареллы и Диаса.
Пока гном не появился (((