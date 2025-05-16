Месси включён в предварительную заявку сборной Аргентины на июньские матчи

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вчера, 12:45

Главный тренер сборной Аргентины назвал предварительный список игроков, вызванных на июньские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

4 июня национальная команда на выезде сыграет с Чили, 9-го — дома с Колумбией.

Вратари: («Астон Вилла»), («Марсель»), ( ПСВ );

Защитники: («Атлетико, Мадрид»), («Вильярреал»), («Тоттенхэм»), («Марсель»), («Бенфика»), («Ланс»), («Лион»), («Страсбур»);

Полузащитники: («Ливерпуль»), («Рома»), («Ноттингем Форест»), («Байер 04», Леверкузен), («Атлетико, Мадрид»), («Лион»), («Бетис»), («Челси»);

Нападающие: («Интер Майами»), («Комо»), , , (все — «Атлетико, Мадрид»), («Интер», Милан), («Лацио»), («Манчестер Юнайтед»), («Ювентус»).