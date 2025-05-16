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Месси включён в предварительную заявку сборной Аргентины на июньские матчи

вчера, 12:45

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал предварительный список игроков, вызванных на июньские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

4 июня национальная команда на выезде сыграет с Чили, 9-го — дома с Колумбией.

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Марсель»), Вальтер Бенитес (ПСВ);

Защитники: Науэль Молина («Атлетико, Мадрид»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Леонардо Балерди («Марсель»), Николас Отаменди («Бенфика»), Факундо Медина («Ланс»), Николас Тальяфико («Лион»), Валентин Барко («Страсбур»);

Полузащитники: Алексис МакАллистер («Ливерпуль»), Леандро Паредес («Рома»), Николас Домингес («Ноттингем Форест»), Эксекьель Паласиос («Байер 04», Леверкузен), Родриго де Пауль («Атлетико, Мадрид»), Тьяго Альмада («Лион»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Энцо Фернандес («Челси»);

Нападающие: Лионель Месси («Интер Майами»), Николас Пас («Комо»), Хулиан Альварес, Джулиано Симеоне, Анхель Корреа (все — «Атлетико, Мадрид»), Лаутаро Мартинес («Интер», Милан), Валентин Кастельянос («Лацио»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Николас Гонсалес («Ювентус»).

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Все комментарии
Тень 20
Тень 20 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 16:38
Помогли им ЧМ выиграть.
Всегда болел за Аргентину.
Со воемен Пасареллы и Диаса.
Пока гном не появился (((
Тень 20
Тень 20
вчера в 16:37
Печально для сборной.
альсато
альсато
вчера в 14:28
..а Лионель еще в Сборной?))))..Помнится (он мне говорил) выиграю ЧМ и начну думать о старости))))
Брулин
Брулин
вчера в 13:54, ред.
Как же всё плохо с защитниками из Аргентины.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 12:55
До сих пор удивляюсь, как Скалони из средних игроков, которые не выступают в топ-клубах, собрал команду, выигравшей ЧМ. Уже 2 года прошло, а только некоторых игроков купили топ-клубы.
Гость
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