Левандовски вошёл в состав «Барселоны» на ответный матч 1/2 ЛЧ с «Интером»

«Барселона» подтвердила возвращение нападающего Роберта Левандовского после травмы.
Польский футболист получил повреждение в матче с «Сельтой» 19 апреля.
Игрок вошёл в состав каталонской команды на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с миланским «Интером». В первой игре в Испании была зафиксирована ничья со счётом 3:3.
Ждём от него голов! Барса себе изменять не будет, высокая линия обороны и привозы в любом случае будут, но самое главное - это забить на один гол больше.
Ждём от него голов! Барса себе изменять не будет, высокая линия обороны и привозы в любом случае будут, но самое главное - это забить на один гол больше.
Левандовски будет неплохим дополнением к действу.
Левандовски будет неплохим дополнением к действу.
Интер тогда слишком поторопился мощным ударом в первом тайме наказывать высоко поднявшуюся Барсу, и тем самым Интер сломал всю игру, превратив ее в дворовой футбол.
завтра скорей всего будет осторожный футбол.
или 0-0. или минимальная победа с одним голом.
по любому это матч в котором очень сложно прогнозировать.
доживем до завтра, и увидим своими глазами))
Интер тогда слишком поторопился мощным ударом в первом тайме наказывать высоко поднявшуюся Барсу, и тем самым Интер сломал всю игру, превратив ее в дворовой футбол.
завтра скорей всего будет осторожный футбол.
или 0-0. или минимальная победа с одним голом.
по любому это матч в котором очень сложно прогнозировать.
доживем до завтра, и увидим своими глазами))
быстрые 2 гола, и дальше надежный автобус с редкими колючими атаками.
но если Барса выиграет вопреки всему, буду просто рад.
команда заслужила финал.
все ценители футбола, и нейтральные тоже, заслужили чтоб в финале была лучшая атакующая команда, как и ПСЖ.
быстрые 2 гола, и дальше надежный автобус с редкими колючими атаками.
но если Барса выиграет вопреки всему, буду просто рад.
команда заслужила финал.
все ценители футбола, и нейтральные тоже, заслужили чтоб в финале была лучшая атакующая команда, как и ПСЖ.
Барса осталась с подрезанными фланговыми крыльями - Бальде и Кунде
нужны были больше всего.
Барса осталась с подрезанными фланговыми крыльями - Бальде и Кунде
нужны были больше всего.