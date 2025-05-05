Левандовски вошёл в состав «Барселоны» на ответный матч 1/2 ЛЧ с «Интером»

1746440372

вчера, 13:19

«Барселона» подтвердила возвращение нападающего после травмы.

Польский футболист получил повреждение в матче с «Сельтой» 19 апреля.

Игрок вошёл в состав каталонской команды на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с миланским «Интером». В первой игре в Испании была зафиксирована ничья со счётом 3:3.