Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЛига чемпионов 2024/2025

Левандовски вошёл в состав «Барселоны» на ответный матч 1/2 ЛЧ с «Интером»

вчера, 13:19
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона22:00 Не начался

«Барселона» подтвердила возвращение нападающего Роберта Левандовского после травмы.

Польский футболист получил повреждение в матче с «Сельтой» 19 апреля.

Игрок вошёл в состав каталонской команды на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с миланским «Интером». В первой игре в Испании была зафиксирована ничья со счётом 3:3.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноВильягра пропускает матч ЦСКА с «Ахматом» из-за рождения дочери
04 мая
ОфициальноАнтон Миранчук вошёл в заявку «Сьона»
04 мая
Стало известно, кто займёт место в воротах «Барселоны» в матче с «Интером»
04 мая
«Локомотив» впервые в 21-м веке выпустил 11 россиян в основе в чемпионате
04 мая
Сафонов — в заявке ПСЖ на матч со «Страсбуром». Доннарумма не сыграет
03 мая
ОфициальноХоланд впервые после травмы вошёл в заявку «Манчестер Сити» на матч АПЛ
02 мая
Сортировать
Все комментарии
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 22:01
Для Барсы это проблема. Все знают, что Лева теряется во всех важных матчах, его удел уже лет 5-6 - забивать аутсайдерам
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 21:07
Матёрый убийца в штрафной площади просто необходим, вовремя вернулся Лева.
Ждём от него голов! Барса себе изменять не будет, высокая линия обороны и привозы в любом случае будут, но самое главное - это забить на один гол больше.
протон
протон
вчера в 18:40
Без бальде и Кунде будет очень сложно, вариативности на флангах будет не хватать
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 17:51
Ямаль должен показать Тюраму, что лучше Мбаппе и Дембеле. А Левандовский ему поможет.
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:43
Лева может решить исход матчи, он лучше использует моменты и чаше забывает голы
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:35
Намечается знатная вечеринка....
Левандовски будет неплохим дополнением к действу.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:09
Это будет хорошее усиление для Барселоны.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:05
Дело в том, что Барса, эти ошибки делает, практически регулярно. Поэтому, утверждать, что завтра их не будет, вероятно не стоит. Не знаю, на счёт результативности завтра, но, думаю, тоже, что шесть мячей не будет, как в первой игре.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:06
возможно, ты прав, что Барса не позволит себе повторить такие глупые ошибки первого матча во второй раз.
Интер тогда слишком поторопился мощным ударом в первом тайме наказывать высоко поднявшуюся Барсу, и тем самым Интер сломал всю игру, превратив ее в дворовой футбол.
завтра скорей всего будет осторожный футбол.
или 0-0. или минимальная победа с одним голом.
по любому это матч в котором очень сложно прогнозировать.
доживем до завтра, и увидим своими глазами))
7wv27yqytkkk
7wv27yqytkkk
вчера в 14:14
Может в конце пригодится, смотря как матч будет складываться
Comentarios
Comentarios ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:58
Уставший Лева видно
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:44
Не думаю что он выйдет с первых минут
m795ypkrxw96
m795ypkrxw96
вчера в 13:30
    Capral
    Capral ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 13:29
    Или Интеру в Милане...
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 13:24, ред.
    думаю, что Интер все решит в первом тайме ))
    быстрые 2 гола, и дальше надежный автобус с редкими колючими атаками.
    но если Барса выиграет вопреки всему, буду просто рад.
    команда заслужила финал.
    все ценители футбола, и нейтральные тоже, заслужили чтоб в финале была лучшая атакующая команда, как и ПСЖ.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 13:23
    скорей всего будет в запасе.
    Барса осталась с подрезанными фланговыми крыльями - Бальде и Кунде
    нужны были больше всего.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 13:21
    Хорошо что в нужный момент восстановился.... непросто будет Барсе в Италии.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     