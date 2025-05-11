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ПСЖ выставил самый молодой стартовый состав в своей истории

вчера, 11:20
МонпельеЛоготип футбольный клуб Монпелье1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Пари Сен-Жермен» выставил на выездной матч чемпионата Франции с «Монпелье» (4:1) самый молодой стартовый состав в истории клуба.

Средний возраст футболистов составил 21 год и 251 день. Вне заявки на поединок остались игроки основы Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос, Уилльям Пачо, Нуну Мендеш, Витинья, Фабиан Руис и Усман Дембеле.

ПСЖ ранее досрочно стал чемпионом страны.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:43
Так может так и оставить?)
Опытные игроки, оставшиеся вне заявки, начали бы катать вату после первого забитого) А так всем хорошо !
v3avhm56z4qa
v3avhm56z4qa
вчера в 12:56
Молодежь талантливая у парижан,им надо давать игровое время, использовать их в проходных матчах правильное решение
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:36
Игровая практика молодым нужна!Это непреложный факт!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:57
"Молодым везде у них дорога"...)
Вещий
Вещий
вчера в 11:27
Правильно все сделали... и молодежь себя показала и травм у основы нет...
drug01
drug01
вчера в 11:21
Смена растет достойная!
Гость
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