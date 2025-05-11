ПСЖ выставил самый молодой стартовый состав в своей истории

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вчера, 11:20

«Пари Сен-Жермен» выставил на выездной матч чемпионата Франции с «Монпелье» (4:1) самый молодой стартовый состав в истории клуба.

Средний возраст футболистов составил 21 год и 251 день. Вне заявки на поединок остались игроки основы Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос, Уилльям Пачо, Нуну Мендеш, Витинья, Фабиан Руис и Усман Дембеле.