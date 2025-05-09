От Англии в следующем сезоне Лиги чемпионов сыграют шесть клубов

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сегодня, 00:43

В связи с выходом «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» в финал Лиги Европы, в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 от Англии выступят шесть команд.

Ранее страна получила 5-е место от чемпионата, став одной из лучших в таблице клубных коэффициентов. Победитель ЛЕ получает путёвку в ЛЧ .

Это первый случай, когда от одной страны в Лиге чемпионов выступят более 5 клубов.