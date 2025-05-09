От Англии в следующем сезоне Лиги чемпионов сыграют шесть клубов

В связи с выходом «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» в финал Лиги Европы, в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 от Англии выступят шесть команд.
Ранее страна получила 5-е место от чемпионата, став одной из лучших в таблице клубных коэффициентов. Победитель ЛЕ получает путёвку в ЛЧ.
Это первый случай, когда от одной страны в Лиге чемпионов выступят более 5 клубов.
команд много, а некоторые никогда не становились чемпионами.
команд много, а некоторые никогда не становились чемпионами.
К примеру, как могли выйти в финал ЛЕ те же МЮ и Тоттенхэм, находясь почти на дне турнирной таблицы АПЛ. А тут всё просто. Из-за "гениального" формата ЛЧ, в который залетели почти все команды, которые раньше играли в ЛЕ. И теперь в самой ЛЕ просто не осталось достойных нынешнего уровня ЛЕ команд. Поэтому днищенские ТТХ и МЮ и пролезли в финал. У них просто практически не осталось конкурентов. По той же схеме в полуфинале оказался норвежский нойнейм Будё-Глимт. Это уже не Лига Европы, а Лига неудачников и аутсайдеров Европы. А ЛЧ можно смело переименовывать Общеевропейский футбольный турнир, потому что название ЛЧ уже не соответствует наполнению этого турнира. Ну, а Лигу Конференций, судя по большинству участвующих в ней команд, можно смело причислять к какому-то полулюбительскому турниру.
В общем вывод напрашивается один: чем больше появляется денег в футболе, тем ниже падает эго уровень. Доказано доктором футбольно-финансовых наук - Чеферином А.
К примеру, как могли выйти в финал ЛЕ те же МЮ и Тоттенхэм, находясь почти на дне турнирной таблицы АПЛ. А тут всё просто. Из-за "гениального" формата ЛЧ, в который залетели почти все команды, которые раньше играли в ЛЕ. И теперь в самой ЛЕ просто не осталось достойных нынешнего уровня ЛЕ команд. Поэтому днищенские ТТХ и МЮ и пролезли в финал. У них просто практически не осталось конкурентов. По той же схеме в полуфинале оказался норвежский нойнейм Будё-Глимт. Это уже не Лига Европы, а Лига неудачников и аутсайдеров Европы. А ЛЧ можно смело переименовывать Общеевропейский футбольный турнир, потому что название ЛЧ уже не соответствует наполнению этого турнира. Ну, а Лигу Конференций, судя по большинству участвующих в ней команд, можно смело причислять к какому-то полулюбительскому турниру.
В общем вывод напрашивается один: чем больше появляется денег в футболе, тем ниже падает эго уровень. Доказано доктором футбольно-финансовых наук - Чеферином А.