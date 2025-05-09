Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЛига чемпионов 2025/2026

От Англии в следующем сезоне Лиги чемпионов сыграют шесть клубов

сегодня, 00:43

В связи с выходом «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» в финал Лиги Европы, в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 от Англии выступят шесть команд.

Ранее страна получила 5-е место от чемпионата, став одной из лучших в таблице клубных коэффициентов. Победитель ЛЕ получает путёвку в ЛЧ.

Это первый случай, когда от одной страны в Лиге чемпионов выступят более 5 клубов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Перевод с premierleague.com
Слухи«Реал» попросил «Ливерпуль» отпустить Трента до КЧМ-2025
06 мая
Сына Криштиану Роналду вызвали в сборную Португалии
06 мая
ОфициальноЛевандовски вошёл в состав «Барселоны» на ответный матч 1/2 ЛЧ с «Интером»
05 мая
ОфициальноВильягра пропускает матч ЦСКА с «Ахматом» из-за рождения дочери
04 мая
ОфициальноАнтон Миранчук вошёл в заявку «Сьона»
04 мая
Стало известно, кто займёт место в воротах «Барселоны» в матче с «Интером»
04 мая
Сортировать
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 13:18
значит из плотной группы команд в АПЛ, борющихся за ЛЧ, будет не два , а один неудачник..интересно кто?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:18
ЛЧ теряет свою идентичность.
команд много, а некоторые никогда не становились чемпионами.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 08:47, ред.
В принципе, Лигу Европы можно убирать совсем. Какой смысл в этом турнире, если все его команды уже перебрались в так называемую Лигу Чемпионов. Хотя, каких, к дьяволу, чемпионов.

К примеру, как могли выйти в финал ЛЕ те же МЮ и Тоттенхэм, находясь почти на дне турнирной таблицы АПЛ. А тут всё просто. Из-за "гениального" формата ЛЧ, в который залетели почти все команды, которые раньше играли в ЛЕ. И теперь в самой ЛЕ просто не осталось достойных нынешнего уровня ЛЕ команд. Поэтому днищенские ТТХ и МЮ и пролезли в финал. У них просто практически не осталось конкурентов. По той же схеме в полуфинале оказался норвежский нойнейм Будё-Глимт. Это уже не Лига Европы, а Лига неудачников и аутсайдеров Европы. А ЛЧ можно смело переименовывать Общеевропейский футбольный турнир, потому что название ЛЧ уже не соответствует наполнению этого турнира. Ну, а Лигу Конференций, судя по большинству участвующих в ней команд, можно смело причислять к какому-то полулюбительскому турниру.

В общем вывод напрашивается один: чем больше появляется денег в футболе, тем ниже падает эго уровень. Доказано доктором футбольно-финансовых наук - Чеферином А.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:42
А поможет ли им это! Не думаю
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:00, ред.
Будут количеством брать титул? Вообще в этом году тоже имеет место быть какая то доминация клубов из АПЛ. В Лиге Европы и конференций в финалаз 3 из 4х команд английские. Из группы Лиги чемпионов в топ 8 вышли 3 команды из АПЛ, столько же не вышло больше ни у одной из европейских лиг. Но по одной из команд АПЛ вылетали на каждой стадии плей офф, включая Манчестер Сити в стыках. И все кроме МС вылетели от ПСЖ. А так как в Лиге Европы вообще в финал прошли команды занимающие в АПЛ 14 и 16 место можно предположить что уровень АПЛ сильно выше уровня остальных лиг, но уровень ПСЖ выше уровня самой сильной команды АПЛ при этом. Хотя к меня сейчас лично возник интерес к Серии А потому что Интер выдаёт феерический футбол и при это уступает Наполи в гонке за титул.
959mg4p4ys2a
959mg4p4ys2a
сегодня в 07:06
Доказывает что в Англии самый сильный чемпионат
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:59
МаразЪм крепчал! Эти правила принижают само название ЛЧ. Какие нафик чемпионы, если они даже не призёры? Ещё бы в группах играли бы только между собой. АПЛ внутри ЛЧ была бы...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:50
С одной стороны это хорошо, будем смотреть кто будет играть...
Treast
Treast
сегодня в 06:40
Не лига чемпионов, а чемпионат Англии.
Брулин
Брулин
сегодня в 05:41
Так то, не смотря на 15 место выигрыш ЛЕ будет считаться удачей для Аморима. Вероятно, финал будет матчем жизни для португальца.
y5ud8ufxw29b
y5ud8ufxw29b
сегодня в 05:29
Надо же, в Англии аж шесть чемпионов.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:31
Пора возвращаться к старой классике розыгрыша... внутренний чемпионат какой то...
Capral
Capral
сегодня в 01:27
Об этом говорил О.Блохин, ещё 15 лет назад...
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 01:04, ред.
Давно уже пора менять название, так как оно не соответствует действительности. Раньше в турнире принимали участие только победители национальных чемпионатов.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 