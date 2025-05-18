У Холанда 0 результативных действий в 8 финалах за «Манчестер Сити»

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вчера, 10:19

Во вчерашнем матче с «Кристал Пэлас» провёл восьмой финал за «Манчестер Сити», в котором не забил ни одного гола и не отдал ни одного ассиста.

Форвард «горожан» сыграл все 90 минут матча и не смог отметиться результативным действием.

Всего в этом сезоне Холанд забил 30 голов и отдал 4 голевые передачи.