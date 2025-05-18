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У Холанда 0 результативных действий в 8 финалах за «Манчестер Сити»

вчера, 10:19

Во вчерашнем матче с «Кристал Пэлас» Эрлинг Холанд провёл восьмой финал за «Манчестер Сити», в котором не забил ни одного гола и не отдал ни одного ассиста.

Форвард «горожан» сыграл все 90 минут матча и не смог отметиться результативным действием.

Всего в этом сезоне Холанд забил 30 голов и отдал 4 голевые передачи.

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Все комментарии
kufmfnbuwg3e
kufmfnbuwg3e
вчера в 11:41
И Холланд, и Мбаппе распиаренные игроки! В команде и на поле нужно другое!
Нужно вспомнить, кем были в своих командах: Хави, Иньеста, Рауль, Зидан, Месси, Криштиану......... То были лидеры, к ним тянулись другие! И сегодня сплошные скандалы, делят не полученную прибыль .....
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:16
Видимо техника не так хороша, а распасовщика ктоб навешивал на него видимо сейчас нет
Capral
Capral
вчера в 10:54
Общий кризис команды и тренера не может не отразиться на лидерах команды. Холанд конечно, далеко не футбольный интеллект, но сделал немало для общекомандных результатов в целом. Статичный, очень зависимый позиционщик, как правило больше других страдает на фоне отсутствия качества игры и результатов.
Я никогда не был фанатом футбола Гварда, помню жесточайшую критику его игры в Баварии, но его недавний МС, меня просто поражал и восхищал!!! Давно я не видел такого мирового Монстра, каким представлял из себя Сити Гвардиолы!!!
Очень надеюсь, что полоса неудач пройдет, и Команда, и его тренер выйдут на прежний, высочайший уровень!!!
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:53
Но многие ценители игры норвежца будут и дальше доказывать о невероятном таланте и уникальности футболиста. Да, забивать Холанд умеет, тут не поспоришь, но игрок на 100% зависит от команды, и абсолютно лишён лидерских качеств. Если игра не идёт у команды, игра не идёт и у Холанда, - это уже аксиома. Именно поэтому норвежец в основном забивает голы более слабым командам, так как против таких команд играет хорошо и уверенно весь состав.

Самый яркий показатель отсутствия характера и лидерские качеств Эрлинга, - это ситуация с игровым кризисом МС в этом сезоне. Когда команда начала сильно "буксовать" и потеряла свою игру, норвежец просто растворился на поле, не забивая много матчей подряд (уже не помню сколько). То есть игрок целиком и полностью командо-зависимый.

Многие болельщики МС конечно будут это отрицать, и ссылаться на голевую статистику игрока, но это просто количество забитых голов, в большинстве своём не решающий исходов важных матчей, и цена таким голам очень не высока.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 10:52
Мбаппе в финалах хет-трики забивает, а все равно ничего не выигрывает. Холанд на это посмотрел и подумал - чего я буду напрягаться.
112910415
112910415
вчера в 10:50
Редкостно стабилен!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:31
Да плевать на его личную стату, лишь бы команда побеждала
catal
catal
вчера в 10:24, ред.
Да, как бы ни обижался Гвардиола и Холанд но все его критики правы - он "великий" только для очень слабых команд и забивает только слабым командам. Это заметили все, начиная со статистиков. Престону из чемпионшипа 3 гола - Челси 0 голов. Так оно и плывет. Переоцененный.
Гость
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