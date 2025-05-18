У Холанда 0 результативных действий в 8 финалах за «Манчестер Сити»

Во вчерашнем матче с «Кристал Пэлас» Эрлинг Холанд провёл восьмой финал за «Манчестер Сити», в котором не забил ни одного гола и не отдал ни одного ассиста.
Форвард «горожан» сыграл все 90 минут матча и не смог отметиться результативным действием.
Всего в этом сезоне Холанд забил 30 голов и отдал 4 голевые передачи.
Самый яркий показатель отсутствия характера и лидерские качеств Эрлинга, - это ситуация с игровым кризисом МС в этом сезоне. Когда команда начала сильно "буксовать" и потеряла свою игру, норвежец просто растворился на поле, не забивая много матчей подряд (уже не помню сколько). То есть игрок целиком и полностью командо-зависимый.
Многие болельщики МС конечно будут это отрицать, и ссылаться на голевую статистику игрока, но это просто количество забитых голов, в большинстве своём не решающий исходов важных матчей, и цена таким голам очень не высока.
Самый яркий показатель отсутствия характера и лидерские качеств Эрлинга, - это ситуация с игровым кризисом МС в этом сезоне. Когда команда начала сильно "буксовать" и потеряла свою игру, норвежец просто растворился на поле, не забивая много матчей подряд (уже не помню сколько). То есть игрок целиком и полностью командо-зависимый.
Многие болельщики МС конечно будут это отрицать, и ссылаться на голевую статистику игрока, но это просто количество забитых голов, в большинстве своём не решающий исходов важных матчей, и цена таким голам очень не высока.
Я никогда не был фанатом футбола Гварда, помню жесточайшую критику его игры в Баварии, но его недавний МС, меня просто поражал и восхищал!!! Давно я не видел такого мирового Монстра, каким представлял из себя Сити Гвардиолы!!!
Очень надеюсь, что полоса неудач пройдет, и Команда, и его тренер выйдут на прежний, высочайший уровень!!!
Я никогда не был фанатом футбола Гварда, помню жесточайшую критику его игры в Баварии, но его недавний МС, меня просто поражал и восхищал!!! Давно я не видел такого мирового Монстра, каким представлял из себя Сити Гвардиолы!!!
Очень надеюсь, что полоса неудач пройдет, и Команда, и его тренер выйдут на прежний, высочайший уровень!!!