Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Представители Лукаса Веры сообщили об интересе трёх клубов РПЛ к игроку

вчера, 19:43

Марат Хинчагов из компании Ultimate Sports рассказал о перспективах полузащитника «Химок» Лукаса Веры:

Шансы, что он останется в «Химках», очень малы. Мы пошли навстречу клубу от начала и до конца. Вера показал, что он — большой профессионал. Но вся ситуация с нестабильными выплатами нервирует. По Лукасу есть много предложений из России, Турции, Мексики и Латинской Америки. Интерес «Локомотива»? Сейчас Верой интересуются три клуба из России. Будем смотреть и выбирать наилучший вариант для игрока. Но сначала мы ждем решения по «Химкам», пройдут ли они лицензирование или нет.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиПредставители Медины допустили, что футболист уйдёт из «Спартака» летом
Вчера, 19:40
СлухиПальцев из махачкалинского «Динамо» ведёт переговоры с клубами РПЛ
Вчера, 18:44
СлухиЛука Джорджевич готов вернуться в РПЛ
Вчера, 17:39
«Спартаку» было предложено подписать Тикнизяна
Вчера, 16:43
«Локомотив» и «Црвена Звезда» продолжают переговоры по трансферу Тикнизяна
Вчера, 16:17
Агент Сильянова отреагировал на новость о согласовании контракта с «Динамо»
Вчера, 16:02
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:39
Вывод - Вера на "разрыв"...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 