Представители Лукаса Веры сообщили об интересе трёх клубов РПЛ к игроку

Марат Хинчагов из компании Ultimate Sports рассказал о перспективах полузащитника «Химок»

Шансы, что он останется в «Химках», очень малы. Мы пошли навстречу клубу от начала и до конца. Вера показал, что он — большой профессионал. Но вся ситуация с нестабильными выплатами нервирует. По Лукасу есть много предложений из России, Турции, Мексики и Латинской Америки. Интерес «Локомотива»? Сейчас Верой интересуются три клуба из России. Будем смотреть и выбирать наилучший вариант для игрока. Но сначала мы ждем решения по «Химкам», пройдут ли они лицензирование или нет.