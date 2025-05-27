Представители Медины допустили, что футболист уйдёт из «Спартака» летом

Марат Хинчагов из компании Ultimate Sports прокомментировал ситуацию с будущим полузащитника «Спартака»

К Медине есть устойчивый интерес от клубов из Бразилии и Ближнего Востока. Прошлой зимой «Ботафого» хотел забрать Хесуса, была договоренность по сумме сделки и по личному контракту, но в последний момент наложил вето на этот переход. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Сейчас значительно больше шансов, что игрок покинет «Спартак» летом. Но у Хесуса контракт со «Спартаком», и решение будет за клубом​.