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Представители Медины допустили, что футболист уйдёт из «Спартака» летом

вчера, 19:40

Марат Хинчагов из компании Ultimate Sports прокомментировал ситуацию с будущим полузащитника «Спартака» Хесуса Медины:

К Медине есть устойчивый интерес от клубов из Бразилии и Ближнего Востока. Прошлой зимой «Ботафого» хотел забрать Хесуса, была договоренность по сумме сделки и по личному контракту, но в последний момент Деян Станкович наложил вето на этот переход. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Сейчас значительно больше шансов, что игрок покинет «Спартак» летом. Но у Хесуса контракт со «Спартаком», и решение будет за клубом​.

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112910415
сегодня в 05:00
печаль не будет долгой ! )
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