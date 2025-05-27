Пальцев из махачкалинского «Динамо» ведёт переговоры с клубами РПЛ

Представитель агентской компании Ultimate Sports Марат Хинчагов высказался о будущем защитника махачкалинского «Динамо» :

На данный момент Валентин — игрок «Динамо» Махачкала, и сейчас готовится с этой командой поехать на сборы и благополучно за нее выступать. После прекрасного сезона к Валентину приковано большое внимание многих клубов РПЛ . Более того, ряд команд проявляет предметный интерес, а с некоторыми переговоры находятся в продвинутой стадии. На данный момент больше нечего сказать. Посмотрим, как пройдут переговоры между клубами.