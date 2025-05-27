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Пальцев из махачкалинского «Динамо» ведёт переговоры с клубами РПЛ

вчера, 18:44

Представитель агентской компании Ultimate Sports Марат Хинчагов высказался о будущем защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева:

На данный момент Валентин — игрок «Динамо» Махачкала, и сейчас готовится с этой командой поехать на сборы и благополучно за нее выступать. После прекрасного сезона к Валентину приковано большое внимание многих клубов РПЛ. Более того, ряд команд проявляет предметный интерес, а с некоторыми переговоры находятся в продвинутой стадии. На данный момент больше нечего сказать. Посмотрим, как пройдут переговоры между клубами.

Ранее генеральный директор клуба Шамиль Газизов заявил, что к 23-летнему футболисту проявляют интерес команды Российской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:08
устроится где-то, факт !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:42
Пока , что всё это сплошные разговоры.
Гость
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