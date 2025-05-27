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Сборная Армении по футболу готова сыграть товарищеский матч с Россией

вчера, 21:59

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский заявил, что команда готова провести товарищеский матч с Россией, если появится такая возможность:

Конечно, мы готовы сыграть.

Сборные России и Армении в последний раз встречались в 2014 году — тогда россияне одержали победу со счётом 2:0.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:38
вот и топ-сборная подъехала !
если не откажется, конечно
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:32
Тренер вратарей решает это?))
А вообще было намного интереснее, чем с островами играть. Тем более многие армянские игроки нам очень знакомы))
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:25
Армянское радио спрашивают: "Что надо сделать, чтобы футбольный клуб Арарат выиграл у футбольного клуба Барселона?"
Армянское радио отвечает: "Надо поменяться футболками не после, а до игры."
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:02
Теперь не 2014 и конечный итог может быть противоположный
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