Сборная Армении по футболу готова сыграть товарищеский матч с Россией

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский заявил, что команда готова провести товарищеский матч с Россией, если появится такая возможность:
Конечно, мы готовы сыграть.
Сборные России и Армении в последний раз встречались в 2014 году — тогда россияне одержали победу со счётом 2:0.
если не откажется, конечно
если не откажется, конечно
А вообще было намного интереснее, чем с островами играть. Тем более многие армянские игроки нам очень знакомы))
А вообще было намного интереснее, чем с островами играть. Тем более многие армянские игроки нам очень знакомы))
Армянское радио отвечает: "Надо поменяться футболками не после, а до игры."
Армянское радио отвечает: "Надо поменяться футболками не после, а до игры."