Сборная Армении по футболу готова сыграть товарищеский матч с Россией

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вчера, 21:59

Тренер вратарей сборной Армении заявил, что команда готова провести товарищеский матч с Россией, если появится такая возможность:

Конечно, мы готовы сыграть.

Сборные России и Армении в последний раз встречались в 2014 году — тогда россияне одержали победу со счётом 2:0.