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Сборная России может выступить на турнире Центральной Азии в 2027 году

вчера, 13:54

В пресс-службе Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA) сообщили источнику о том, что сборная России может выступить на турнире национальных команд под эгидой организации через два года.

Участие сборной России в качестве приглашённой команды возможно в турнире CAFA Nations Cup в 2027 году. Мы рады сотрудничеству с РФС и постоянно находимся в контакте.

Впервые Кубок CAFA состоялся в 2023-м. Его участниками стали команды Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Омана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Сборная России отказалась от участия, также она не выступит на соревновании в этом году.

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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 11:09
Ты прости меня Европа уезжаю в Азию,может быть последний раз на тебя залазию
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 10:53
Пора перебираться в Азию, в Европе ничего не светит.
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 07:45
Когда это спорт был вне политики? Я на своём веку такого не припомню.
112910415
112910415
сегодня в 06:49
хорошо бы на 2057-й договориться !
lotsman
lotsman ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 21:35
Мы сотворили?!! А может сотворил тот, кто отменил древний тезис - Спорт вне политики. И использует спорт как политическое давление?
Kosmos58
Kosmos58 ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 20:43
Кто это МЫ? Есть конкретное лицо и все знают, кто это!.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 19:11
Читаю эту информацию, а сам думаю о постоянном унижении сборной РФ. На всех фронтах. Чудовищная ситуация, которую мы сотворили собственными руками.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:26
Может, не сможет -- гадание на ромашке.))))))
adekvat
adekvat
вчера в 16:46
Из легионеров РПЛ сборная в десять раз бы сильнее была бы всех тех с кем играли. Зачем этот цирк, для побития типа рекордов сборной и Карпиным, он скоро по результатам лучшим тренером мира станет.
98k2qfnde738
98k2qfnde738
вчера в 15:48
Опять слышны одни планы, которые в последний момент рухнут
Vilar
Vilar
вчера в 15:19
В 27г. в Азии, 28 г. в Африке, в 29г. в Австралии, в 30г. в Ю.Америке,
в 31г. в ЦиС. Америке. Осталась ещё Антарктида, но пингвины против.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:59
Как раз наш уровень примерно
ds2s6p952wm3
ds2s6p952wm3
вчера в 13:56
Это еще не скоро, 10 раз всё изменится.
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