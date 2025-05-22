Сборная России может выступить на турнире Центральной Азии в 2027 году

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вчера, 13:54

В пресс-службе Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA) сообщили источнику о том, что сборная России может выступить на турнире национальных команд под эгидой организации через два года.

Участие сборной России в качестве приглашённой команды возможно в турнире CAFA Nations Cup в 2027 году. Мы рады сотрудничеству с РФС и постоянно находимся в контакте.

Впервые Кубок CAFA состоялся в 2023-м. Его участниками стали команды Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Омана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Сборная России отказалась от участия, также она не выступит на соревновании в этом году.