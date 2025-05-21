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РФС может заплатить до 8 млн евро за проведение матча со сборной Аргентины

вчера, 16:27

По информации источника, матч сборной России с Аргентиной обойдется Российскому футбольному союзу в сумму от 5 до 8 миллионов евро.

Аргентинская сторона рассчитывает получить за игру чуть более 8 миллионов евро, в то время как российская сторона надеется снизить эту сумму до 5 миллионов.

В указанную стоимость не включены дополнительные расходы, которые также лягут на принимающую сторону.

Кроме того, РФС должен будет покрыть расходы на перелет, проживание, питание и аренду тренировочных полей для аргентинской команды.

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Все комментарии
memphis
memphis ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 22:38
За товарищеские все платят
cska1948
cska1948 ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 19:47
Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры о товарищеском матче национальной команды со сборной Бразилии. Переговоры между сторонами продолжаются, но договорённости нет из-за высокой стоимости приезда бразильцев.

Перелёт, проживание и питание, а также сами выплаты за матч составят более €1,5 млн. РФС пока взял паузу на размышление.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 19:34
Грандиозно! Поразительно! Гениально!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:38
Есть предложение Эконом-класса и маститее....
Собрать всех негритят РПЛ (и похожих на них) выдать майки с логотипом "Сборная будущего" и за незначительную доплату пусть играют...
lotsman
lotsman
вчера в 17:17
В Аргентине уже два раза опровергали информации о матче с Россией.
lk_483777
lk_483777 ответ memphis (раскрыть)
вчера в 17:06
Я впервые вижу подобное: чтобы кто-то платил за проведение матча между командами.
Есть ЧМ, ЧЕ, товарищеские матчи. Понимаю, что у страны сейчас нет ничего вышеперечисленного, но это не их вина.
протон
протон
вчера в 17:03
Там и 4й состав обыграет нашу сборную хотя ради такой суммы ради утешения сборной России и проиграют)). Вложите лучше эти 8 миллионов в инфраструктуру. Распил будет кошмарный а ещё бар, такси, ночной клуб. Неймар кусает локтиот прочитанного.. А можно эти деньги пустить на развитие детских спортивных школ например?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 16:55
Я лично против этого.Придет время,все станет на свои места.
memphis
memphis ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 16:44
Это обычная практика в спорте
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 16:43
Ниже падать некуда. Думал, что предыдущими матчами мы пробили дно, оказывается - ошибался. Это называется так: РФС негодными методами практически покупает себе достойного соперника. И всё это только с одной целью: показать всему честному народу (не только российскому, но и тамошнему), что с Россией в футбольном мире ещё считаются. Глупцы, глупцы и ещё раз глупцы.
протон
протон
вчера в 16:38
Сомневаюсь что Альварес, Мартинес, или уж тем более Месси прилетят в Москву. С другой стороны даже если Скалони притащит пацанов из Аргентиской Примеры, это всяко лучше чем тем соперники, что были. И покажут команде Карпина как нужно играть поставив на место .
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:38
Арги все-равно пришлют второй или третий состав...
lk_483777
lk_483777 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:37
Вот вот...
Еще мы не платили кому-либо за матчи. Это самоунижение, как минимум.
Опилки в голове по ходу у всех там.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:30
А может быть лучше в какую - ни будь ДЮСШ вложиться?
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