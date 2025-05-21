РФС может заплатить до 8 млн евро за проведение матча со сборной Аргентины

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вчера, 16:27

По информации источника, матч сборной России с Аргентиной обойдется Российскому футбольному союзу в сумму от 5 до 8 миллионов евро.

Аргентинская сторона рассчитывает получить за игру чуть более 8 миллионов евро, в то время как российская сторона надеется снизить эту сумму до 5 миллионов.

В указанную стоимость не включены дополнительные расходы, которые также лягут на принимающую сторону.