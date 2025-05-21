РФС может заплатить до 8 млн евро за проведение матча со сборной Аргентины

По информации источника, матч сборной России с Аргентиной обойдется Российскому футбольному союзу в сумму от 5 до 8 миллионов евро.
Аргентинская сторона рассчитывает получить за игру чуть более 8 миллионов евро, в то время как российская сторона надеется снизить эту сумму до 5 миллионов.
В указанную стоимость не включены дополнительные расходы, которые также лягут на принимающую сторону.
Кроме того, РФС должен будет покрыть расходы на перелет, проживание, питание и аренду тренировочных полей для аргентинской команды.
Перелёт, проживание и питание, а также сами выплаты за матч составят более €1,5 млн. РФС пока взял паузу на размышление.
Перелёт, проживание и питание, а также сами выплаты за матч составят более €1,5 млн. РФС пока взял паузу на размышление.
Собрать всех негритят РПЛ (и похожих на них) выдать майки с логотипом "Сборная будущего" и за незначительную доплату пусть играют...
Собрать всех негритят РПЛ (и похожих на них) выдать майки с логотипом "Сборная будущего" и за незначительную доплату пусть играют...
Есть ЧМ, ЧЕ, товарищеские матчи. Понимаю, что у страны сейчас нет ничего вышеперечисленного, но это не их вина.
Есть ЧМ, ЧЕ, товарищеские матчи. Понимаю, что у страны сейчас нет ничего вышеперечисленного, но это не их вина.
Еще мы не платили кому-либо за матчи. Это самоунижение, как минимум.
Опилки в голове по ходу у всех там.
Еще мы не платили кому-либо за матчи. Это самоунижение, как минимум.
Опилки в голове по ходу у всех там.