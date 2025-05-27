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Осенью сборная России может сыграть с одной из топовых сборных мира

вчера, 10:44

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о переговорах по поводу проведения товарищеского матча сборной России с одной из топовых сборных мира.

Ведём переговоры с различными сборными, в том числе и такого уровня, как Бразилия или Аргентина. Соответственно, чем выше уровень сборной, тем сложнее договориться, по многим аспектам.

Всё зависит от того, где играть. У нас три окна осенью, и если играть в России, то нужно учитывать, что одно из них в ноябре, когда уже будет холодно. Поэтому после окончания сезона более точно скорректируем план и после начнём объявлять федерации, с которыми существует предварительная договорённость. Сейчас я не могу сенсационно заявить, что будет топовая сборная, но переговоры ведутся.

Ранее сообщалось, что сборная России может выступить на турнире Центральной Азии.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:16
как бы все топовые сборные не откликнулись хором ...
альсато
альсато
вчера в 12:39
Понятно, что осенью, только не понятно в каком году))))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:23
А может-не надо?
Будем 8-0 не топовых обыгрывать. Стату набивать, брать пример с Роналду)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:52
Опять 25)) на словах Лев Толстой, а на деле балабол простой))
n64fyga567t6
n64fyga567t6
вчера в 10:46
Непонятно к чему это заявление, договорись потом объявляйте
Гость
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