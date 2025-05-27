Осенью сборная России может сыграть с одной из топовых сборных мира

Генеральный секретарь РФС сообщил о переговорах по поводу проведения товарищеского матча сборной России с одной из топовых сборных мира.

Ведём переговоры с различными сборными, в том числе и такого уровня, как Бразилия или Аргентина. Соответственно, чем выше уровень сборной, тем сложнее договориться, по многим аспектам.

Всё зависит от того, где играть. У нас три окна осенью, и если играть в России, то нужно учитывать, что одно из них в ноябре, когда уже будет холодно. Поэтому после окончания сезона более точно скорректируем план и после начнём объявлять федерации, с которыми существует предварительная договорённость. Сейчас я не могу сенсационно заявить, что будет топовая сборная, но переговоры ведутся.