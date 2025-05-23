Молодёжная сборная России сыграет два матча в Узбекистане

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вчера, 13:46

Молодёжная сборная России проведёт два товарищеских матча со сверстниками из Узбекистана.

Игры пройдут 5 и 8 июня в Фергане на стадионе «Истиклол», начало – в 16:00 и 17:30 по московскому времени соответственно.

Старший тренер национальной команды включил в расширенный состав 26 полевых игроков и 4 вратаря:

Вратари: Александр Дёгтев («Сочи»), Михаил Цулая («Арсенал» Тула), Даниил Веселов («Локомотив» Москва), Тимофей Митров («Шинник» Ярославль).

Защитники: Джамалудин Абдулкадыров ( ЦСКА Москва), Никита Бозов («Балтика» Калининград), Егор Гузиев («Сатурн» Раменское), Герман Игнатов («Ростов» Ростов-на-Дону), Иван Лепский («Сокол» Саратов), Никита Лобов, Иван Шилёнок (оба – «Зенит-2» Санкт-Петербург), Илья Рожков («Рубин» Казань), Михаил Рядно («Родина» Москва), Вадим Чурилов («Торпедо» Москва).

Полузащитники: Дмитрий Александров, Денис Боков, Виктор Окишор (все – «Динамо» Москва), Алексей Барановский («Оренбург»), Кирилл Глебов ( ЦСКА Москва), Тимур Иванов («Зенит-2» Санкт-Петербург), Илья Ишков («Урал» Екатеринбург), Данила Козлов («Краснодар»), Алексей Колтаков («Ростов» Ростов-на-Дону), Дмитрий Пестряков («Акрон» Тольятти), Вадим Раков («Локомотив» Москва), Егор Смелов («Динамо» Москва), Михаил Щетинин («Факел» Воронеж).

Нападающие: Сергей Грибов («Акрон» Тольятти), Константин Дорофеев («Туран» Казахстан), Антон Шамонин («Ростов» Ростов-на-Дону).

В предыдущий раз молодёжные сборные России и Узбекистана играли в сентябре 2023 года. Первый поединок завершился со счётом 3:3, второй – 2:0 в пользу россиян.