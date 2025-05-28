Стало известно, планирует ли «Локомотив» расстаться с Галактионовым

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вчера, 14:20

Генеральный директор «Локомотива» сообщил, что главный тренер продолжит работу в клубе.

Никаких перестановок не планируется. В клубе должна быть стабильность — и в руководстве, и в тренерском штабе. Мы работаем в команде и двигаемся дальше.

Напомним, Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года, Его контракт действует до июня 2026 года. Под руководством 41-летнего специалиста «Локомотив» сыграл 98 матчей (53 победы, 22 ничьих и 23 поражения). Прошедший сезон РПЛ «красно-зелёные» закончили на 6-м месте.

Ранее сообщалось, что Галактионов включён в список претендентов на звание лучшего тренера сезона.