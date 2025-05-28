Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Стало известно, планирует ли «Локомотив» расстаться с Галактионовым

вчера, 14:20

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко сообщил, что главный тренер Михаил Галактионов продолжит работу в клубе.

Никаких перестановок не планируется. В клубе должна быть стабильность — и в руководстве, и в тренерском штабе. Мы работаем в команде и двигаемся дальше.

Напомним, Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года, Его контракт действует до июня 2026 года. Под руководством 41-летнего специалиста «Локомотив» сыграл 98 матчей (53 победы, 22 ничьих и 23 поражения). Прошедший сезон РПЛ «красно-зелёные» закончили на 6-м месте.

Ранее сообщалось, что Галактионов включён в список претендентов на звание лучшего тренера сезона.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиАльба войдёт в штаб Карпина в «Динамо»
27 мая
Слухи«Динамо» устно договорилось с Валерием Карпиным о назначении
27 мая
«Енисей» продлил контракт с Андреем Тихоновым
27 мая
СлухиКарпин начал работу над формированием своего штаба в «Динамо»
27 мая
В «Пари НН» высказались о будущем Ганчаренко
27 мая
СлухиТашуев покинет «Ахмат», если клуб вылетит в Первую лигу
27 мая
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:13
Начальству виднее, как говорится
Capral
Capral
вчера в 16:37
Сравнение с Сёминым, само по себе некорректно, тем более, что Палыч, перед тем как создать Локо российского образца работал тренером еще в советский период, который, по уровню футбола, даже в 1-й лиге был несоизмеримо выше нынешней РПЛ. А где работал Галактионов, перед Локо? В конце концов, Сёмин, даже как игрок прошел школу Бескова, играл в советском футболе. Сёмина и сейчас вспоминают добром в "Кубани". А кто вспомнит Галактионова и где? И при чем здесь защита? Во многом, именно тренер должен выстраивать оборонительные порядки, руководствуясь балансом линий обороны и полузащиты, кстати, по примеру Карпина...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:00
Галактионов молодой перспективный, а самое главное думающий тренер, ему надо дать время.
Даже у Палыча не всё сразу получалось, даже первый раз уходил как тренер из Локо из-за разочарования, но потом вернулся и постепенно сделал из Локо одного из лидеров нашего футбола.
Кстати Палыч пришёл в Локо как тренер в 39 лет, а Галактионов в 38 лет.
Самое главное это доверие руководства, ну и конечно совместное понимание дела.
Можно каждый год менять тренера как к примеру в Спартаке, скупать легионеров пачками, но тольку от этого не будет, что мы и видим.
А можно поработать на перспективу как Локо.
Вот только надо, что то делать с обороной и уже после замахивать на что то большее чем в этом сезоне.
shlomo
shlomo
вчера в 15:24
Ну по крайней мере он паровоз под откос не пустил... теперь нудно на правильные рельсы его поставить.
Capral
Capral
вчера в 15:19
Если руководство Локо не мечтает о большем, если 6 место устраивает, то конечно, и Галактионов сойдет. Но он уже не первый года в команде, а развития, чисто тренерского не видно, да и команда, выглядит, как крепкий середняк, хотя игроки не самые плохие. Не видно интересного футбола у Локомотива, всё очень стереотипно и откровенно. Играет Локо в силовой футбол, мысли в игре не много, если только Батрак не замутит, что нибудь оригинальное. И на мой взгляд- ни тренер, ни команда не развиваются... Конечно, если взять чисто историческую связь, то да, Локо никогда, особенно в советское время особой креативностью и красотой игры не выделялся. Ну чтож, РЖД видней, не смею запретить.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:39
От добра добро не ищут, крепкий тренер.
Таможня дала добро!)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 