Стало известно, планирует ли «Локомотив» расстаться с Галактионовым

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко сообщил, что главный тренер Михаил Галактионов продолжит работу в клубе.
Никаких перестановок не планируется. В клубе должна быть стабильность — и в руководстве, и в тренерском штабе. Мы работаем в команде и двигаемся дальше.
Напомним, Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года, Его контракт действует до июня 2026 года. Под руководством 41-летнего специалиста «Локомотив» сыграл 98 матчей (53 победы, 22 ничьих и 23 поражения). Прошедший сезон РПЛ «красно-зелёные» закончили на 6-м месте.
Ранее сообщалось, что Галактионов включён в список претендентов на звание лучшего тренера сезона.
Даже у Палыча не всё сразу получалось, даже первый раз уходил как тренер из Локо из-за разочарования, но потом вернулся и постепенно сделал из Локо одного из лидеров нашего футбола.
Кстати Палыч пришёл в Локо как тренер в 39 лет, а Галактионов в 38 лет.
Самое главное это доверие руководства, ну и конечно совместное понимание дела.
Можно каждый год менять тренера как к примеру в Спартаке, скупать легионеров пачками, но тольку от этого не будет, что мы и видим.
А можно поработать на перспективу как Локо.
Вот только надо, что то делать с обороной и уже после замахивать на что то большее чем в этом сезоне.
Даже у Палыча не всё сразу получалось, даже первый раз уходил как тренер из Локо из-за разочарования, но потом вернулся и постепенно сделал из Локо одного из лидеров нашего футбола.
Кстати Палыч пришёл в Локо как тренер в 39 лет, а Галактионов в 38 лет.
Самое главное это доверие руководства, ну и конечно совместное понимание дела.
Можно каждый год менять тренера как к примеру в Спартаке, скупать легионеров пачками, но тольку от этого не будет, что мы и видим.
А можно поработать на перспективу как Локо.
Вот только надо, что то делать с обороной и уже после замахивать на что то большее чем в этом сезоне.