В «Пари НН» высказались о будущем Ганчаренко

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов ответил на вопрос о будущем главного тренера нижегородцев Виктора Ганчаренко.
У него действующий контракт с нами. Сезон надо закончить, потому что его можно закончить по‑разному.
Нам каждые полмесяца приписывают кого‑то из тренеров. Накануне даже читали, как один журналист нам приписал пять тренеров, которые на данный момент без работы, и якобы со всеми уже встречались, обсуждали. На данный момент у нас тренер Ганчаренко и задача решить вопрос с сохранением прописки в РПЛ. Виктору Михайловичу мы будем все помогать.
Напомним, в стыковых матчах «Пари НН» сыграет с «Сочи».