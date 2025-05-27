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Карпин начал работу над формированием своего штаба в «Динамо»

вчера, 11:59

Главный тренер сборной России Валерий Карпин начал работу над формированием своего штаба в случае назначения в «Динамо». Карпин уже связывался с некоторыми испанскими аналитиками.

Ранее сообщалось, что 56-летний специалист посетил офис «Динамо».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ cska1948 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:48, ред.
Еще раз, Привет, Володя!!!
Ну разумеется Динамо. Ростову можно только посочувствовать. Если после финала, команду пустят с молотка, то времена настанут непростые- для некогда крепкой и самобытной команды...

Хотя, знаешь, Володя. Вспоминаю год 1979, когда из Шахтера в Динамо перешли ведущие игроки Латыш и Резник, а ст.тренер Шахтера В.Сальков перешел в Торпедо, а с ним- и вратарь Вяч.Чанов, и все, практически, похоронили горняков. Но случилось, полностью противоположное: ни Динамо, ни Торпедо лавры не сникали, а Шахтер, под руководством нового тренера Носова- выиграл серебро в том сезоне, а мог и золото!!!

Так что, как знать, Дружище, как знать...)))
112910415
112910415
вчера в 14:52
какой-то толк будет
fts4m3ytcpff
fts4m3ytcpff ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 14:33
С Динамо всё получится, вот увидите!
Сп62
Сп62
вчера в 14:10
Значит Гусев за испанца не сойдёт.
альсато
альсато
вчера в 12:21
Аналитики из иШпании знают Российский футбол как Отче наш))))
Capral
Capral
вчера в 12:07
Ну теперь понятно, что часть игроков из Ростова , он перетащит в Динамо. Могу с уверенностью сказать, что теперь, в команде не будет дисбаланса в линиях, а игра получит стройность в атаке, а главное- игровую дисциплину и организованность. В каком стиле будет играть Карпин сказать не могу, но уверен, что ростовского сценария, точно не будет. Маричаль, уже сейчас может паковать чемоданы, вместе с Фернандесом. Могу держать пари, что, с приходом Карпина, призовое место или кубок ростовщикам обеспечены. Только три системных тренера в России- Карпин, Николич и Федотов.
Ну и также, в тему, для тех, кто опасается того, что сборную допустят уже завтра в Европу. Так скоро, это не случится, а значит, у Карпина нет повода опасаться двойной нагрузки.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 12:04, ред.
Спартак уже натренировал, Ростов натренировал, теперь очередь за Динамо, потом сразу в Зенит
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