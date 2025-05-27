Карпин начал работу над формированием своего штаба в «Динамо»

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вчера, 11:59

Главный тренер сборной России начал работу над формированием своего штаба в случае назначения в «Динамо». Карпин уже связывался с некоторыми испанскими аналитиками.

Ранее сообщалось, что 56-летний специалист посетил офис «Динамо».