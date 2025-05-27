Карпин начал работу над формированием своего штаба в «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин начал работу над формированием своего штаба в случае назначения в «Динамо». Карпин уже связывался с некоторыми испанскими аналитиками.
Ранее сообщалось, что 56-летний специалист посетил офис «Динамо».
Главный тренер сборной России Валерий Карпин начал работу над формированием своего штаба в случае назначения в «Динамо». Карпин уже связывался с некоторыми испанскими аналитиками.
Ранее сообщалось, что 56-летний специалист посетил офис «Динамо».
Ну и также, в тему, для тех, кто опасается того, что сборную допустят уже завтра в Европу. Так скоро, это не случится, а значит, у Карпина нет повода опасаться двойной нагрузки.
Ну и также, в тему, для тех, кто опасается того, что сборную допустят уже завтра в Европу. Так скоро, это не случится, а значит, у Карпина нет повода опасаться двойной нагрузки.