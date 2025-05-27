«Динамо» устно договорилось с Валерием Карпиным о назначении

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вчера, 19:26

Московское «Динамо» достигло устной договорённости с о его назначении на пост главного тренера. Стороны согласовали условия контракта, по которому специалист будет зарабатывать около €2,5 млн в год.

Напомним, Карпин остаётся главным тренером сборной России. Летом 2024 года он продлил соглашение с РФС до июля 2028-го.

Возможность совмещения двух постов обсуждается отдельно и будет зависеть от окончательных условий сделки.