«Динамо» устно договорилось с Валерием Карпиным о назначении

Московское «Динамо» достигло устной договорённости с Валерием Карпиным о его назначении на пост главного тренера. Стороны согласовали условия контракта, по которому специалист будет зарабатывать около €2,5 млн в год.
Напомним, Карпин остаётся главным тренером сборной России. Летом 2024 года он продлил соглашение с РФС до июля 2028-го.
Возможность совмещения двух постов обсуждается отдельно и будет зависеть от окончательных условий сделки.
Я лично поболею за Карпина!!!
Я лично поболею за Карпина!!!
"Я устал, я ухожу.. Уровень стресса был за 90%. Физическая и эмоциональная усталость достигла предела".. Как же он быстро восстановил психоэмоциональное состояние! И это после полной апатии и депрессии. В чём секрет? )
А секрет в том, что в Ростове вот уже который год в клубе полная неопределённость кто будет возглавлять руководство администрации клуба, какой бюджет клуба на новый сезон, кого продавать в межсезонье, а главное кем заменить его не теряя при этом качества игры, и под кого "лечь" под лидера или аутсайдера на финише в каждую весну, чтобы пополнить бюджет клуба. А ведь у Валерия Георгиевича амбиции максималиста. Вот в этом и накопившаяся усталость от "бега по кругу". А раз в Питер. Краснодар и Спартак не зовут, то предложение в Динамо он принял не раздумывая. И я, признаться, рад, что Валерий Георгиевич приходит в Динамо и надеюсь он не обманет мои ожидания, которые уже длятся без малого полвека.
Болейте за своих, а не против чужих!
"Я устал, я ухожу.. Уровень стресса был за 90%. Физическая и эмоциональная усталость достигла предела".. Как же он быстро восстановил психоэмоциональное состояние! И это после полной апатии и депрессии. В чём секрет? )
А секрет в том, что в Ростове вот уже который год в клубе полная неопределённость кто будет возглавлять руководство администрации клуба, какой бюджет клуба на новый сезон, кого продавать в межсезонье, а главное кем заменить его не теряя при этом качества игры, и под кого "лечь" под лидера или аутсайдера на финише в каждую весну, чтобы пополнить бюджет клуба. А ведь у Валерия Георгиевича амбиции максималиста. Вот в этом и накопившаяся усталость от "бега по кругу". А раз в Питер. Краснодар и Спартак не зовут, то предложение в Динамо он принял не раздумывая. И я, признаться, рад, что Валерий Георгиевич приходит в Динамо и надеюсь он не обманет мои ожидания, которые уже длятся без малого полвека.
Болейте за своих, а не против чужих!
Зная эмоциональную неустойчивость кудрявого и то, как в Спартаке он пасовал перед трудностями, проигрывая "знаковые" матчи и его гнилые отмазки на пресс-конференциях после этих матчей, тоже ничего хорошего для БГ- болел не жду.
Но Витя Capral верит, что у варелика всё в Динамо получится.
Желаю ему удачи.
Я имею в виду Витю Capral )
Зная эмоциональную неустойчивость кудрявого и то, как в Спартаке он пасовал перед трудностями, проигрывая "знаковые" матчи и его гнилые отмазки на пресс-конференциях после этих матчей, тоже ничего хорошего для БГ- болел не жду.
Но Витя Capral верит, что у варелика всё в Динамо получится.
Желаю ему удачи.
Я имею в виду Витю Capral )