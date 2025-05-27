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«Динамо» устно договорилось с Валерием Карпиным о назначении

вчера, 19:26

Московское «Динамо» достигло устной договорённости с Валерием Карпиным о его назначении на пост главного тренера. Стороны согласовали условия контракта, по которому специалист будет зарабатывать около €2,5 млн в год.

Напомним, Карпин остаётся главным тренером сборной России. Летом 2024 года он продлил соглашение с РФС до июля 2028-го.

Возможность совмещения двух постов обсуждается отдельно и будет зависеть от окончательных условий сделки.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:04
наблюдать будет интересно !
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:15
Володя, дело в том, что с тех пор, как Карпин ушел из Спартака прошло много лет. Наверняка поменялись взгляды на футбол, человек приобрел необходимый опыт, стал старше и тд. Я не гарантирую Карпину в Динамо золотой дубль, но я уверен, что игру он стабилизирует. Не будет больше- ни игровых ям, ни позиционных провалов, как было при Личке. Мне очень понравилась работа Валеры в Ростове, и прежде всего, его умением находить разумный баланс между линией обороны и линией полузащиты. У Карпина нет игровых перекосов, он не нарушает игрового равновесия, и что особенно важно- в его команде существует игровая ответственность. Да, Ростов играл в силовой футбол, в очень простой, и даже в некотором смысле примитивный. Но Карпин исходил из того "материала", который был под рукой, и из которого, больше добиться было просто невозможно. Прав я или нет- покажет время. Тебе- личная моя благодарность за пожелание Удачи!!!))) Думаю, будет интересно...
протон
протон ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:15
Добра. Ну, время покажет. Будем надеятся на лучшее. Риски, конечно, большие при назначении Карпина. Человек, который в Спартаке за 11 лет ничего не показал. А то, что в сборной положительные результаты с не именитыми командами, еще ничего не говорит. А быть тренером сборной и клуба совмещая посты, это не легко когда будут требовать результат в клубе максимальный.
derrik2000
derrik2000 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:27
У меня такое же мнение.
Зная эмоциональную неустойчивость кудрявого и то, как в Спартаке он пасовал перед трудностями, проигрывая "знаковые" матчи и его гнилые отмазки на пресс-конференциях после этих матчей, тоже ничего хорошего для БГ- болел не жду.
Но Витя Capral верит, что у варелика всё в Динамо получится.
Желаю ему удачи.
Я имею в виду Витю Capral )
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:13, ред.
А динамо может исполниться заветная мечта Валеры о чемпионстве...
stanichnik
stanichnik ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:52
Доброго Здоровья, протон!
"Я устал, я ухожу.. Уровень стресса был за 90%. Физическая и эмоциональная усталость достигла предела".. Как же он быстро восстановил психоэмоциональное состояние! И это после полной апатии и депрессии. В чём секрет? )

А секрет в том, что в Ростове вот уже который год в клубе полная неопределённость кто будет возглавлять руководство администрации клуба, какой бюджет клуба на новый сезон, кого продавать в межсезонье, а главное кем заменить его не теряя при этом качества игры, и под кого "лечь" под лидера или аутсайдера на финише в каждую весну, чтобы пополнить бюджет клуба. А ведь у Валерия Георгиевича амбиции максималиста. Вот в этом и накопившаяся усталость от "бега по кругу". А раз в Питер. Краснодар и Спартак не зовут, то предложение в Динамо он принял не раздумывая. И я, признаться, рад, что Валерий Георгиевич приходит в Динамо и надеюсь он не обманет мои ожидания, которые уже длятся без малого полвека.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:46
Мне кажется, что Динамо делает большую ошибку...
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:51
Финансовая терапия лечит любую и физическую, и эмоциональную усталость.
ABir
ABir
вчера в 21:49
Сразу было понятно, что Карпин из Ростова не просто футбол с виптрибун смотреть поехал.
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:39
А-а-а-а-а-а...
"Устно договорилось"...
Получается, что Зенит, совет директоров будет на этой неделе, ещё не снят у кудрявого с повестки дня??? ))
протон
протон
вчера в 20:15
Карпин: "Я устал, я ухожу.. Уровень стресса был за 90%. Физическая и эмоциональная усталость достигла предела".. Как же он быстро восстановил психоэмоциональное состояние! И это после полной апатии и депрессии. В чём секрет? )
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 20:09
В современных реалиях совмещение двух постов не имеет никакого значения. Тем более что в сборной у него имеются помощники, которые и без него спокойно "разберутся" со всеми, даже титулованными, соперниками.
Vilar
Vilar
вчера в 20:00
"Возможность совмещения двух постов обсуждается отдельно и будет зависеть от окончательных условий сделки" - т.е. судьба Карпина работать/числиться гл. тренером сборной, зависит от решения Динамо?
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 19:46
Вот а говорили Валерон в чухню на ПМЖ собрался)) Чтобы он променял Москву с такими миллионами на сраную Эстонию)) . Жаль только у нас лысого психопата оставили-искренне желал бы чтоб он в Спартак пришел.
Capral
Capral
вчера в 19:40
О совмещении двух постов и говорить нечего. Сборная существует только на бумаге и никаких дополнительных усилий не требует, поэтому, остаётся только клуб, где Карпин может спокойно работать. Для тех, кто очень переживает по поводу того, что Россию могут в ближайшее время вернуть в Европу, заявляю с полным знанием дела, что пока, такие футбольные мировые страны, как Германия, Франция и Англия против -ни о каком возвращении речи быть не может. Увы, это так. Поэтому, никаких помех для работы тренера, в клубе нет, пусть спокойно работает, и на мой взгляд- это главная интрига РПЛ!!!
Я лично поболею за Карпина!!!
r4keu926gy9p
r4keu926gy9p
вчера в 19:36
Вот и славно устно всё решили теперь осталось только прописать
Гость
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