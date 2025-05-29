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Мурад Мусаев признан лучшим тренером сезона РПЛ по версии Transfermarkt

вчера, 14:49

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признан лучшим тренером сезона Российской Премьер-Лиги по версии авторитетного портала Transfermarkt.

Под руководством 40-летнего специалиста «быки» провели яркий сезон и стали чемпионами РПЛ в последнем туре.

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Все комментарии
евгений глебов
евгений глебов
вчера в 22:03
Позвольте, а почему мнение эксперта Мостового не учтено при голосовании?
derrik2000
derrik2000 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:59, ред.
"ибо я видел в деле и Олега Блохина, и Давида Кипиани, и Володю Гуцаева!..."

Блохина и Кипиани тоже имел счастье ЛИЧНО лицезреть в Киеве, в "чаше", а, вот, уже Гуцаева - только по телевизору...(

"если вы спросите меня, кто наиграл (по игре) на чемпионство, то мне вам ответить нечего!"

А я и не раз, и не два писал, что в ЭТОМ сезоне ЧЕМПИОНА НЕТ!
Даже если бы Зенит был на первом месте.
Просто есть "команда, занявшая 1-е место в чемпионате России по футболу сезона 2024-2025!
альсато
альсато ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:36
я так понимаю..что мы с вами (в силу не знания подводного течения РФС и ПФЛ)...возможно я ошибаюсь на ваш счет, можем ссудить(о ком или о чем) только по итогам-таблицы розыгрыша!))) ...нуу если вы спросите меня, кто наиграл (по игре) на чемпионство, то мне вам ответить нечего!..ибо я видел в деле и Олега Блохина, и Давида Кипиани, и Володю Гуцаева!...
derrik2000
derrik2000 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:24
"Лучший тренер-тот, кто привел команду к золотым медалям!...другого НЕ ДАНО!...

Почему?
По-моему, в прошлом сезоне лучшим тренером был признан Личка или я что-то упустил?
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:22
Ну, с одной стороны, конечно, правильно: команда, имея очень короткую скамейку, наиболее ровно прошла весь чемпионат и завоевала 1-е место.
А с другой стороны?
Тот же Николич, который практически "с нуля" ВЫСТРОИЛ, пусть и пока только на "физике" и строжайшей игровой дисциплине, ИГРУ ЦСКА и совершил РЫВОК на третье место?
А Тедеев, который отлично "вписал" полено в команду "Акрон" из очень и очень заштатного города с довольно посредственными игроками и занял место в середине турнирной таблицы?
Интересно, КАК проходило голосование...
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:43
Посмотрим, что он покажет в следующем сезоне
Zwerz
Zwerz
вчера в 15:21
Тренер чемпионов не может быть не лучшим.
m4qtj6afdma9
m4qtj6afdma9 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:05
Почему не Истеричку?
drug01
drug01
вчера в 14:57
Я очень рад за него! Поздравляем!!!
альсато
альсато
вчера в 14:57
так я который год вам гутарю))))..Лучший тренер-тот, кто привел команду к золотым медалям!...другого НЕ ДАНО!...
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:52
Ну а кого еще? Не СерОжу же!
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