Мурад Мусаев признан лучшим тренером сезона РПЛ по версии Transfermarkt

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признан лучшим тренером сезона Российской Премьер-Лиги по версии авторитетного портала Transfermarkt.
Под руководством 40-летнего специалиста «быки» провели яркий сезон и стали чемпионами РПЛ в последнем туре.
А с другой стороны?
Тот же Николич, который практически "с нуля" ВЫСТРОИЛ, пусть и пока только на "физике" и строжайшей игровой дисциплине, ИГРУ ЦСКА и совершил РЫВОК на третье место?
А Тедеев, который отлично "вписал" полено в команду "Акрон" из очень и очень заштатного города с довольно посредственными игроками и занял место в середине турнирной таблицы?
Интересно, КАК проходило голосование...
А с другой стороны?
Тот же Николич, который практически "с нуля" ВЫСТРОИЛ, пусть и пока только на "физике" и строжайшей игровой дисциплине, ИГРУ ЦСКА и совершил РЫВОК на третье место?
А Тедеев, который отлично "вписал" полено в команду "Акрон" из очень и очень заштатного города с довольно посредственными игроками и занял место в середине турнирной таблицы?
Интересно, КАК проходило голосование...