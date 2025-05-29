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Бензема признан лучшим игроком сезона в чемпионате Саудовской Аравии

вчера, 09:08

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема признан лучшим футболистом сезона 2024/25 в Про-Лиге Саудовской Аравии.

Француз отметился 21 голом и 9 результативными передачами в 29 матчах высшего дивизиона чемпионата страны. Клуб из Джидды стал чемпионом, набрав 83 очка.

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Все комментарии
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 10:37
Связка Бензема-Игуаин навсегда останется в сердцах)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:23
остается одно, искренно поздравлит Карима.
из игрока с корявым пасом, ударами в космос, и постоянной конкуренцией в Реале
француз вырос до игрока с ЗМ и чемпионом КСА!!!
молодец.
осталось взять кубок азиатской Лиги чемпионов.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:01
Бенз Легенда!)
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:48
Всё правильно игрок команды чемпиона
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:37
Да как так-то???

Ironigor
Ironigor
вчера в 09:30
Красавчик, так держать !
3fpjpcfq4w9n
3fpjpcfq4w9n
вчера в 09:22
Карим и там на ведущих ролях
Гость
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