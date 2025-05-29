Бензема признан лучшим игроком сезона в чемпионате Саудовской Аравии

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вчера, 09:08

Нападающий «Аль-Иттихада» признан лучшим футболистом сезона 2024/25 в Про-Лиге Саудовской Аравии.

Француз отметился 21 голом и 9 результативными передачами в 29 матчах высшего дивизиона чемпионата страны. Клуб из Джидды стал чемпионом, набрав 83 очка.