Бензема признан лучшим игроком сезона в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема признан лучшим футболистом сезона 2024/25 в Про-Лиге Саудовской Аравии.
Француз отметился 21 голом и 9 результативными передачами в 29 матчах высшего дивизиона чемпионата страны. Клуб из Джидды стал чемпионом, набрав 83 очка.
из игрока с корявым пасом, ударами в космос, и постоянной конкуренцией в Реале
француз вырос до игрока с ЗМ и чемпионом КСА!!!
молодец.
осталось взять кубок азиатской Лиги чемпионов.
из игрока с корявым пасом, ударами в космос, и постоянной конкуренцией в Реале
француз вырос до игрока с ЗМ и чемпионом КСА!!!
молодец.
осталось взять кубок азиатской Лиги чемпионов.