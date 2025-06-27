Агент Джикии сообщил о разговоре с «Локомотивом» перед переходом в Турцию

Агент , представляющий интересы защитника , в интервью источнику прокомментировал переход своего клиента в турецкий «Антальяспор».

По сравнению с предложениями из России вариант с «Антальяспором» показался нам более привлекательным. В том числе и в финансовом (плане). Но главное всё же не это. Важно, что главный тренер команды Эмре (Эмре Белозоглу, будучи футболистом, провёл за сборную Турции более 100 матчей, играл за «Интер», «Атлетико». — прим. источника) лично общался с Георгием. Это повлияло на наше итоговое решение. Тем не менее история пока ещё официально не завершилась.

Турецкая сторона нас заверила, что все финансовые задолженности с их стороны закрыты. По идее, в ближайшие дни «Антальяспору» разрешат регистрировать новичков, дозаявлять игроков. Хотя, если мы говорим о Турции, тут никогда ни в чём нельзя быть уверенным... Посмотрим. Контракт подписан. Но нужно ещё немного подождать, чтобы поставить в этом переходе точку.

Долго ли Георгий колебался перед принятием решения? Даже после разговора с главным тренером команды он слетал в Турцию. Ему показали базу, стадион. Всё это произвело на него положительное впечатление. Джикия не принимал решения впопыхах. Всё взвесил, обдумал, изучил.

О том, сколько конкретных предложений из России было у футболиста этим летом

Ну... Скажем так, «Спартак» и «Динамо» точно не были в нём заинтересованы. Предварительный разговор с «Локомотивом» действительно был. Но, для того чтобы этот трансфер состоялся, клуб должен был совершить определённые действия. Но мы решили не ждать. Не хотелось принимать решение на флажке. Поэтому на первый план вышел турецкий вариант.

Если бы «Локомотив» продал защитника-иностранца, всё бы могло сложиться. Знаю, что у клуба были предложения по ряду футболистов. Если бы трансфер на выход состоялся, мы бы переговорили с руководством «железнодорожников» по возможному переходу Георгия.

Да, конечно (смогли бы найти компромисс — прим.ред.). Не забывайте, что Георгий — воспитанник «Локо». Могла получиться красивая история: возвращение в родные пенаты. Джикия помог бы клубу, который его воспитал, и сам вышел бы на свой прежний уровень.

Про то, нет ли у игрока досады от того, что в итоге сейчас оказался невостребованным в РПЛ

Нет. Он очень спокойно, философски воспринимает происходящее. Что есть, то есть. Ну зачем убиваться по какому-то гипотетическому варианту? Раз до конкретного предложения дело не дошло, какой смысл переживать?