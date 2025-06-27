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Агент Джикии сообщил о разговоре с «Локомотивом» перед переходом в Турцию

вчера, 12:23

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, в интервью источнику прокомментировал переход своего клиента в турецкий «Антальяспор».

По сравнению с предложениями из России вариант с «Антальяспором» показался нам более привлекательным. В том числе и в финансовом (плане). Но главное всё же не это. Важно, что главный тренер команды Эмре (Эмре Белозоглу, будучи футболистом, провёл за сборную Турции более 100 матчей, играл за «Интер», «Атлетико». — прим. источника) лично общался с Георгием. Это повлияло на наше итоговое решение. Тем не менее история пока ещё официально не завершилась.

Турецкая сторона нас заверила, что все финансовые задолженности с их стороны закрыты. По идее, в ближайшие дни «Антальяспору» разрешат регистрировать новичков, дозаявлять игроков. Хотя, если мы говорим о Турции, тут никогда ни в чём нельзя быть уверенным... Посмотрим. Контракт подписан. Но нужно ещё немного подождать, чтобы поставить в этом переходе точку.

Долго ли Георгий колебался перед принятием решения? Даже после разговора с главным тренером команды он слетал в Турцию. Ему показали базу, стадион. Всё это произвело на него положительное впечатление. Джикия не принимал решения впопыхах. Всё взвесил, обдумал, изучил.

О том, сколько конкретных предложений из России было у футболиста этим летом

Ну... Скажем так, «Спартак» и «Динамо» точно не были в нём заинтересованы. Предварительный разговор с «Локомотивом» действительно был. Но, для того чтобы этот трансфер состоялся, клуб должен был совершить определённые действия. Но мы решили не ждать. Не хотелось принимать решение на флажке. Поэтому на первый план вышел турецкий вариант.

Если бы «Локомотив» продал защитника-иностранца, всё бы могло сложиться. Знаю, что у клуба были предложения по ряду футболистов. Если бы трансфер на выход состоялся, мы бы переговорили с руководством «железнодорожников» по возможному переходу Георгия.

Да, конечно (смогли бы найти компромисс — прим.ред.). Не забывайте, что Георгий — воспитанник «Локо». Могла получиться красивая история: возвращение в родные пенаты. Джикия помог бы клубу, который его воспитал, и сам вышел бы на свой прежний уровень.

Про то, нет ли у игрока досады от того, что в итоге сейчас оказался невостребованным в РПЛ

Нет. Он очень спокойно, философски воспринимает происходящее. Что есть, то есть. Ну зачем убиваться по какому-то гипотетическому варианту? Раз до конкретного предложения дело не дошло, какой смысл переживать?

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:51, ред.
Вот так иногда случаеться , когда в определеный момент жизни ложишь на футбол....тем же концом тогда и футбол отвечает тебе...к сожалению...
fzq3ydzab8c8
fzq3ydzab8c8
вчера в 15:19
Джикия свое уже отыграл.
ycrxx74p93qw
ycrxx74p93qw
вчера в 14:16
Джикия ещё тот философ)
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:11
У Джикии не было особого выбора и он согласился на то предложение, которое поступило. В Турции достаточно тяжело играть футбол, даже опытным футболистам - не факт, что у Георгия там получится. Нет ли досады? Конечно есть... Джикии нужно было немного придержать свои амбиции в Спартаке. А что сейчас? Локоть не укусить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:59
Агент делает свою работу - пиарит как может...
Шуnя771
Шуnя771 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:58, ред.
Не рискуешь!?
A.S.A
A.S.A ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:33, ред.
Наследственность конечно играет огромную роль, но и от самого "насителя зубов" тоже многое зависет! У меня вот к примеру имеется привычка, пью много кофе, от этого со временем образуется желтый налет....приходится раз в год обязательно к стоматологу ходить, чистить)))
Гость
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