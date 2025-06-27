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Роналду получит в «Аль-Насре» около 200 млн евро за сезон

вчера, 17:26

Стали известны детали нового соглашения нападающего Криштиану Роналду с «Аль-Насром».

По информации Marca, футболист будет зарабатывать от 180 до 200 млн евро за сезон с учётом зарплаты, дохода от имиджевых прав и маркетинговых доходов. Также Роналду пообещали усилить состав, и мнение Криштиану в этом вопросе будет учитываться. Кроме того, португалец теперь частично владеет «Аль-Насром» – ему перешла небольшая доля в клубе.

Напомним, что вчера было официально объявлено о продлении контракта 40-летнего португальца до лета 2027 года.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 21:55
Может Вы и правы. Не буду спорить. Ну в принципе в какой форме это делать думаю, тоже важно.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:40
Дармоед.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 21:38
Не он назначает себе зарплату, а работодатель.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 20:18
Мальдини, Кака, КДБ
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:08
Примерно 50 матчей.....по 4 млн за игру....
Так можно и до 60-ти лет....подрабатывать...
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:51
Тут с этим всегда было не однозначно. У Месси и Кр очень много фанатов. Для каждого из них они легенды мирового футбола. Я люблю смотреть, как играет Мессии и Кр. Каждый из этих игроков отличается своей игровой особенностью. Этот спор не утихнет никогда. В общем Лионель Месси и Криштиану Роналду — два гения, которые подняли футбол на новую высоту и переписали все возможные рекорды. Месси сочетает в себе все качества идеального футболиста: дриблинг, пас, видение поля, голевое чутье. Роналду: совершенная машина, выдающиеся физические данные и атлетизм, сотрясающмй удар с обеих ног, отличная игра головой. Невероятная работоспособность и профессионализм полная отдача.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 19:44
Почему так мало?
ABir
ABir
вчера в 19:36
Так как сезон длится не круглый год, то примерно по миллиону в день $
catal
catal ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 19:08, ред.
19 июня 2019, Капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси попросил президента клуба Хосепа Марию Бартомеу приобрести нападающего французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймара.

24 февраля 2021 Неймар созванивался с Месси и уговаривал его перейти в ПСЖ,
Mundo Deportivo со ссылкой на L’Equipe сообщает, что бразильский футболист несколько дней назад разговаривал с капитаном каталонской команды по телефону. Неймар рассказывал Месси о положительных сторонах столицы Франции, клуба и команды.

Ну и как помогло? После 2018 года Месси с Барселоной завоевал только кубок Испании и под свист фанатов и разгромы в Лиге Чемпионов сбежал в ПСЖ. И в ПСЖ услышал только свист фанатов и разгромы в Лиге Чемпионов из-за своей позорной игры (за которую получил золотой мяч под плакатами фанатов ПСЖ "убирайся из Парижа ничтожество")
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:05
Очень выгодный контракт себе выбил. 💰 Молодец Рон! Удачи с Аль-Насром, успеха и больших побед!!
catal
catal ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 19:04
Арабам все равно делать нечего, и не умеют, и не хотят.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:56
Доит он этих арабов по полной
m564543fskwg
m564543fskwg
вчера в 18:28
Мир сошёл с ума.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:04
Получит, а не заработает)))
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:52
Ну не скажи. Месси несколько раз выбором партнеров по команде только сделал лучше. Например, выставил Ибрагимовича и сразу же выиграл ЛЧ 2011. Выставил Тевеса из сборной и 3 финала со сборной подряд. Избавился от Вильи, на замену взяли Суареса и трио МСН рвало всех. Сейчас в Майами своих друзей привел и что плохие результаты?
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:47
Он уже не лучший, да и не был. Они делили с Лео это звание. У одного дар был от Бога, а другой сделал себя сам.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 17:46
Не радуйся так. Теперь оправданий быть не может. Почти 3 года его фанаты оправдывали неудачи Аль-Насра плохими партнерами по команде и тренером-физруком. Сейчас Роналду имеет определяющий голос в формировании команды, значит, если Аль-Наср снова останется без трофеев, это будет вина Роналду.

P. S. А кто из топ-футболистов не родился в простой семье и не добился всего сам?
STVA 1
STVA 1 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 17:45
У меня ничего не потечёт, но одно могу сказать, что когда игрок начинает контролировать трансферы и указывать, то из этого ничего хорошего не выйдет. Будь то Рон или Лео. К обоим отношусь ровно.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:37
Представляю, у скольких завистников потекли слёзы или слюни, а может и то, и другое... Ещё бы, мало того, что Роналду получит огромные деньги, у него есть право выбора партнёров. Видимо и кандидатуру тренера с ним согласуют. Кстати, Криштиану вырос в простой семье и всего добился сам. Лучшим бомбардиром мира он тоже стал сам. Вот так...
протон
протон
вчера в 17:33
Вполне достойная сумма для лучшего футболиста мира!
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