Роналду получит в «Аль-Насре» около 200 млн евро за сезон

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вчера, 17:26

Стали известны детали нового соглашения нападающего с «Аль-Насром».

По информации Marca, футболист будет зарабатывать от 180 до 200 млн евро за сезон с учётом зарплаты, дохода от имиджевых прав и маркетинговых доходов. Также Роналду пообещали усилить состав, и мнение Криштиану в этом вопросе будет учитываться. Кроме того, португалец теперь частично владеет «Аль-Насром» – ему перешла небольшая доля в клубе.

Напомним, что вчера было официально объявлено о продлении контракта 40-летнего португальца до лета 2027 года.