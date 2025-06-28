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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыДания. Суперлига 2025/2026

Форвард «Боруссии» Мукоко перешёл в стан чемпионов Дании

вчера, 15:57

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко продолжит карьеру в «Копенгагене».

Сегодня 20-летний игрок прошёл медицинское обследование в датском клубе. Форвард подписал с чемпионом Дании контракт до лета 2030 года.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:35
Неужели не мог найти команду из ведущих чемпионатов?
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 17:12
Так начать карьеру..
И теперь пылить на вторых и третьих футбольных рубежах...
Путь Халиловича или Эдегора?...
Evgen_86
Evgen_86
вчера в 16:50
Вроде, же говорили, что он на.бал всех с возрастом и на 4 года старше.
Брулин
Брулин
вчера в 16:13
Шансы все еще есть у парня сколько бы ему лет не было
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:13
Контракт на 5 лет - солидно...
Гость
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