Форвард «Боруссии» Мукоко перешёл в стан чемпионов Дании

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вчера, 15:57

Нападающий дортмундской «Боруссии» продолжит карьеру в «Копенгагене».

Сегодня 20-летний игрок прошёл медицинское обследование в датском клубе. Форвард подписал с чемпионом Дании контракт до лета 2030 года.