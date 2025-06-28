Форвард «Боруссии» Мукоко перешёл в стан чемпионов Дании

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко продолжит карьеру в «Копенгагене».
Сегодня 20-летний игрок прошёл медицинское обследование в датском клубе. Форвард подписал с чемпионом Дании контракт до лета 2030 года.
Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко продолжит карьеру в «Копенгагене».
Сегодня 20-летний игрок прошёл медицинское обследование в датском клубе. Форвард подписал с чемпионом Дании контракт до лета 2030 года.
И теперь пылить на вторых и третьих футбольных рубежах...
Путь Халиловича или Эдегора?...
И теперь пылить на вторых и третьих футбольных рубежах...
Путь Халиловича или Эдегора?...