На Клубном чемпионате мира раскрывается брат Беллингема. Вывел в АПЛ «Сандерленд», отказал топам ради «Боруссии»

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27 июня 2025, 22:20

Большой талант начинает период в новом клубе.

Пошёл другим путём

Футболистам всегда тяжело, когда у них есть брат, тоже играющий на профессиональном уровне. Тем более когда он в моменте успешнее тебя. С Беллингемами разделение очевидно. Джуд – молодой талант, который рано сверкнул в «Боруссии», собрал предложения от ведущих клубов Европы и в итоге перебрался в «Реал». 21-летний Джуд прямо сейчас – ведущий футболист «сливочных». Что касается его младшего брата Джоба, он на этот путь только вступает. И к развитию карьеры он подошёл всё же чуть-чуть по-другому.

Джуд уже в 16 лет сыграл первые матчи за родной «Бирмингем» в Чемпионшипе, сразу провёл полноценный сезон за основную команду и в том же возрасте перебрался в Дортмунд – «шмели» всё же на виду, играют в европейском топ-чемпионате, а не в английской глубинке. Да и к молодёжи в клубе относятся с запредельным вниманием. Что было дальше, мы прекрасно знаем.

Его младший брат решил отказаться от кардинальной смены обстановки и вплоть до 19 лет оставался на «туманном Альбионе». В Чемпионшипе хавбек задержался на три сезона. Тут прослеживается вполне очевидная логика – Джобу не избежать сравнений со старшим братом, но в топ-чемпионате это будет давить гораздо сильнее. Видимо, родители решили избегать таких рисков, пока юноша не встанет прочно на ноги.

Глава в Англии подошла к логическому завершению

Всё же хорошо, что Беллингем-младший не стал слепо следовать пути брата, ведь в Чемпионшипе получилась тоже весьма интересная глава. В какой-то момент Джобу стало тесно в «Бирмингеме» – последовало повышение в «Сандерленд». «Чёрные коты» на тот момент провели прорывной сезон сразу после возвращения в Чемпионшип – финишировали шестыми, набрав 72 очка. Предполагалось, что команда уже готова к борьбе за Премьер-Лигу.

В тяжёлый для «Сандерленда» сезон-2023/24 полузащитник стал лидером команды и отметился семью забитыми мячами в 45 матчах чемпионата. И теперь, когда команда вернулась к борьбе за элитный дивизион, закрепился в этой роли. В топ «чёрных котов» вернул Режис Ле Бри – французский тренер до этого работал с «Лорьяном» и ничем примечательным не отметился, так что опыт с «Сандерлендом» можно считать прорывным, ведь он вернул клуб с историей в элитный дивизион богатейшего европейского чемпионата.

Джоб же стал попросту незаменим для «Сандерленда» и регулярно проводил полные матчи. В 43 играх у него четыре мяча и три ассиста, а команда финишировала в зоне плей-офф и в конечном итоге пробилась в АПЛ спустя восемь мучительных лет после вылета. Команда выполнила давно поставленную задачу, а игроку вот-вот исполнится 20 лет – он уже готов к переезду в более крепкую команду (правда, немного странно, что отказался от АПЛ – топ-клубы давно присматриваются к нему).

Ковач доволен данными Беллингема-младшего, но есть над чем работать

Летом настала пора выбирать команду. Наиболее предметные слухи ходили вокруг клубов Бундеслиги: «Айнтрахта», «Лейпцига» и дортмундской «Боруссии». Судя по всему, при выборе в приоритете были команды, которые поставили на поток подготовку и продажу футболистов в топ-клубы.

Клуб из Франкфурта вышел из гонки, а «жёлто-чёрные» оказались наиболее настойчивыми. Стороны долго согласовывали условия сделки – «Сандерленд» хотел за свой молодой актив 30+ млн евро, «Боруссия» пыталась сбить ценник. По последним данным, итоговая сумма сделки составила 33+5 млн евро, и стороны всё же договорились.

Для Нико Ковача это стопроцентное усиление. Хорватский менеджер высоко оценил физические данные и выносливость полузащитника, что уже отлично для футболиста его позиции. Вот что сказал специалист:

Он силен, вынослив и хорошо чувствует игру. Сейчас он все еще вникает в то, что мы делали на тренировках в течение последних месяцев. В 19 лет ему еще не хватает дисциплины. Он склонен терять позицию, особенно когда мяч у соперника.

При этом хватает аспектов, в которых молодому англичанину нужно прибавить – речь об игровой дисциплине, чтении позиции. Но тут надо сделать поправку на возраст: в 19 лет это нестрашно. Период в «Боруссии» как раз в этом плане должен пойти на пользу.

«Боруссия» не готова бороться за титул, но «шмели» и Джоб помогут друг другу

Джуд играл в «Боруссии» в более благоприятный для клуба период. Тогда команда была сильнее, это был цельный выстроенный проект. Команда давала бой «Баварии», даже рассчитывала на титул в сезоне-2022/23. Тогда чемпионство утекло из рук дортмундцев в заключительном туре.

В этом плане Джобу не повезло – он приходит в команду после смутного сезона, когда не прошла ставка на Нури Шахина и пришлось экстренно менять курс по ходу сезона. Пришедший Нико Ковач отрезком во второй части сезона доказал, что «жёлто-чёрные» могут на него положиться. Команда выдала топовый отрезок весной и вернулась в зону Лиги чемпионов, да и лидеры команды воспряли духом.