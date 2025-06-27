«Атлетик» встретился с Ла Лигой из-за возможного трансфера игрока в «Барсу»

Руководство «Атлетика» провело встречу с президентом Ла Лиги . На ней поднимался вопрос финансового фэйр-плей в контексте возможного перехода в «Барселону» полузащитника .

В своём заявлении клуб из Бильбао сообщил следующее:

«Атлетик» хотел бы поблагодарить Ла Лигу за сотрудничество и ясность во время вчерашней встречи между двумя организациями, на которой присутствовали Хавьер Тебас и Джон Уриарте, президенты каждой из них.

Встреча в Мадриде была проведена в ответ на запрос «Атлетика» относительно соблюдения правил финансового фэйр-плей.

Среди обсуждаемых вопросов была возможность «Барселоны» подписывать игроков. «Атлетик» имеет законный интерес в доступе к соответствующей информации по этому вопросу, учитывая, что спортивный директор «Барселоны» Деку публично признал, что они попытаются подписать игрока из нашей первой команды. Игрока, имеющего контракт с «Атлетиком» до 30 июня 2027 года.

Обращение за разъяснениями по этим вопросам помогает обеспечить надлежащее соблюдение правил соревнований.

Комментарии Деку следуют за публичными заявлениями президента «Барселоны» Жоана Лапорты, который признал, что его клуб «работает над соблюдением правила 1:1» и что в результате в настоящее время он не соответствует требованиям этого правила для регистрации игроков.

Мы благодарны Ла Лиге за сотрудничество и ясность в предоставлении взвешенного ответа, но в то же время настаиваем на том, что «Атлетик» будет решительно защищать свои интересы в соответствии с правилами финансового фэйр-плей, утверждёнными каждым из профессиональных клубов, входящих в Ла Лигу.