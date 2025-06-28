Пресс-служба «Милана» сообщила, что 35-летний правый защитник Кайл Уокер покидает клуб, за который выступал на правах аренды.
Англичанин перешёл в «россонери» из «Манчестер Сити» в январе этого года и провёл 16 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился.
Контракт Уокера с «горожанами» действует до лета 2026 года.
Тоттенхем сплавил Эмерсона в Милан, у Милана лет 10 уже никак не найдут правого защитника толкового. Все думали это супер-трансфер, а оказалось Эмерсон просто пустышка.
И конечно, как и до этого сезона - правого защитника у Милана опять нет. Потрясающее управление клубом.
Тоттенхем сплавил Эмерсона в Милан, у Милана лет 10 уже никак не найдут правого защитника толкового. Все думали это супер-трансфер, а оказалось Эмерсон просто пустышка.
И конечно, как и до этого сезона - правого защитника у Милана опять нет. Потрясающее управление клубом.