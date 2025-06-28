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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИталия. Серия А 2025/2026

Уокер покидает «Милан»

вчера, 17:49

Пресс-служба «Милана» сообщила, что 35-летний правый защитник Кайл Уокер покидает клуб, за который выступал на правах аренды.

Англичанин перешёл в «россонери» из «Манчестер Сити» в январе этого года и провёл 16 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился.

Контракт Уокера с «горожанами» действует до лета 2026 года.

Уокер покидает «Милан»

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:55
Еще недавно он был прям топовым защитником. Неужели нет сил играть за Милан? Не мог же так быстро разучиться играть. Странно, что Милан не оставил такого игрока.
catal
catal
вчера в 22:01, ред.
Хуже всего, что провалился трансфер правого защитника сборной Бразилии Эмерсона, из-за плохой игры которого Милан и взял Уокера в аренду.
Тоттенхем сплавил Эмерсона в Милан, у Милана лет 10 уже никак не найдут правого защитника толкового. Все думали это супер-трансфер, а оказалось Эмерсон просто пустышка.
И конечно, как и до этого сезона - правого защитника у Милана опять нет. Потрясающее управление клубом.
Evgen_86
Evgen_86 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:32
Лучший защитник идёт в паре с лучшим полузащитником Серии А Рейндерсом.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:37
Аренда закончилась, пора из теплой Италии в промозглый и злой Манчестер, где его уже не ждет Гвардиола...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:34
Лучший защитник в истории Милана)))) надо выкупать его за любые бабки))
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:15
Я не знал что он в Милане
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:11
Надо же, в таком возрасте имеет ещё целый год контракта. Как раз хватит времени, чтобы собраться с мыслями и завершить свою футбольную карьеру. А вдруг в МЛС захочется поиграть, всё возможно... Но это уже лирика.
Evgen_86
Evgen_86
вчера в 18:01
Ну и отлично!
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