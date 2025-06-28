Уокер покидает «Милан»

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вчера, 17:49

Пресс-служба «Милана» сообщила, что 35-летний правый защитник покидает клуб, за который выступал на правах аренды.

Англичанин перешёл в «россонери» из «Манчестер Сити» в январе этого года и провёл 16 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился.

Контракт Уокера с «горожанами» действует до лета 2026 года.