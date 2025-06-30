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Шайхутдинов и Боков покидают ЦСКА

сегодня, 13:21

Московский ЦСКА объявил об уходе двух вратарей — Владимира Шайхутдинова и Данилы Бокова.

Шайхутдинов продолжит карьеру в ульяновской «Волге». Боков покидает команду в связи с истечением контракта. Оба голкипера являются воспитанниками армейской академии, в составе которой неоднократно становились чемпионами Молодежной футбольной лиги.

Напомним, что в прошедшем сезоне ЦСКА выиграл Кубок России и занял третье место в Российской Премьер-Лиге.

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Все комментарии
drug01
drug01 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 13:46
Спасибо! Будем смотреть итоги!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:41
С Шайхутдиновым всё ясно, контракт на год. Боков тоже найдёт клуб.
Удачных игр парням .
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:35
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    сегодня в 13:26
      Гость
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