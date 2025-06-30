Шайхутдинов и Боков покидают ЦСКА

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сегодня, 13:21

Московский ЦСКА объявил об уходе двух вратарей — и .

Шайхутдинов продолжит карьеру в ульяновской «Волге». Боков покидает команду в связи с истечением контракта. Оба голкипера являются воспитанниками армейской академии, в составе которой неоднократно становились чемпионами Молодежной футбольной лиги.