Шайхутдинов и Боков покидают ЦСКА

Московский ЦСКА объявил об уходе двух вратарей — Владимира Шайхутдинова и Данилы Бокова.
Шайхутдинов продолжит карьеру в ульяновской «Волге». Боков покидает команду в связи с истечением контракта. Оба голкипера являются воспитанниками армейской академии, в составе которой неоднократно становились чемпионами Молодежной футбольной лиги.
Напомним, что в прошедшем сезоне ЦСКА выиграл Кубок России и занял третье место в Российской Премьер-Лиге.
Удачных игр парням .
Удачных игр парням .
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У меня самый точный прогноз!!!