Роналду — о своём новом контракте: «Хочу внести вклад в развитие страны»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о причинах продления контракта с клубом.
Я хочу соревноваться с лучшими командами Саудовской Аравии и побеждать. У меня прекрасные отношения с фанатами «Аль-Насра», поэтому остаюсь ещё на два года. К тому же я хочу вносить вклад в развитие страны. Но, конечно, роль болельщиков в моём решении очень важна. Я знаю, что люди любят меня, я тоже их люблю. Продолжу дарить этим людям радость.
По неофициальным данным, 40-летний португалец может заработать около 200 млн евро за сезон.
1. 1000 голов. Я уже говорил, что 1000 просто красивое число, которое ничего особенного не даст Роналду. Во-первых, не все это признают. Есть и те, кто верит в 1283 голов Пеле, они же официально признаны ФИФА и Книгой рекордов Гиннесса. Во-вторых, это ему не поможет стать лучшим футболистом в истории. Уже сейчас нет игрока с 900 голами, кроме Роналду, а его признают лишь 4-м в истории. Когда у него будет 1000 голов, у Месси будет 900+. И что разница в 70-100 голов перекроют победу на ЧМ, 3 ЗМ, 2 ЗБ, 10+ трофеев и т. д.??? Конечно, нет.
2. Заработать денег. Роналду уже миллиардер. Даже, если сейчас он всё бросит, он не потратит всех денег, а его дети не инвалиды, чтобы не работать, а жить на отцовские деньги. К тому же, деньги можно зарабатывать всю жизнь. Зачем было переезжать в СА ради денег?
3. Выиграть трофеи. Саудовские трофеи не прибавят ему величия, в мире они не ценятся.
Лучшим решением было бы подумать о семье, а не думать о себе любимом. Для этого нужно было либо завершить карьеру и жить в Европе, либо пойти на уступки и играть в Европе. Очевидно, что в СА семье Роналду не нравится. На Спортсе то и дело публикуют, как Джорджина при каждом случае летает в Европу на всякие мероприятия. Но она не жена и её мнение не интересует Роналду. Дети также страдают. Вместо нормальной футбольной академии, например, Реала или МЮ, сын ходит в местную. Есть хоть один выходец из академии Аль-Насра, который стал более-менее хорошим футболистом? Не говоря уже об образовании, окружении и семейных ценностях. К примеру, Месси поехал бы в СА, если бы не семья, но жена настояла и поставила семью на 1-е место. У Роналду такого человека нет. Все слушаются Роналду. И мама, и сестры, и Джорджина, и дети.
1. 1000 голов. Я уже говорил, что 1000 просто красивое число, которое ничего особенного не даст Роналду. Во-первых, не все это признают. Есть и те, кто верит в 1283 голов Пеле, они же официально признаны ФИФА и Книгой рекордов Гиннесса. Во-вторых, это ему не поможет стать лучшим футболистом в истории. Уже сейчас нет игрока с 900 голами, кроме Роналду, а его признают лишь 4-м в истории. Когда у него будет 1000 голов, у Месси будет 900+. И что разница в 70-100 голов перекроют победу на ЧМ, 3 ЗМ, 2 ЗБ, 10+ трофеев и т. д.??? Конечно, нет.
2. Заработать денег. Роналду уже миллиардер. Даже, если сейчас он всё бросит, он не потратит всех денег, а его дети не инвалиды, чтобы не работать, а жить на отцовские деньги. К тому же, деньги можно зарабатывать всю жизнь. Зачем было переезжать в СА ради денег?
3. Выиграть трофеи. Саудовские трофеи не прибавят ему величия, в мире они не ценятся.
Лучшим решением было бы подумать о семье, а не думать о себе любимом. Для этого нужно было либо завершить карьеру и жить в Европе, либо пойти на уступки и играть в Европе. Очевидно, что в СА семье Роналду не нравится. На Спортсе то и дело публикуют, как Джорджина при каждом случае летает в Европу на всякие мероприятия. Но она не жена и её мнение не интересует Роналду. Дети также страдают. Вместо нормальной футбольной академии, например, Реала или МЮ, сын ходит в местную. Есть хоть один выходец из академии Аль-Насра, который стал более-менее хорошим футболистом? Не говоря уже об образовании, окружении и семейных ценностях. К примеру, Месси поехал бы в СА, если бы не семья, но жена настояла и поставила семью на 1-е место. У Роналду такого человека нет. Все слушаются Роналду. И мама, и сестры, и Джорджина, и дети.