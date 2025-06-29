Роналду — о своём новом контракте: «Хочу внести вклад в развитие страны»

Нападающий «Аль-Насра» рассказал о причинах продления контракта с клубом.

Я хочу соревноваться с лучшими командами Саудовской Аравии и побеждать. У меня прекрасные отношения с фанатами «Аль-Насра», поэтому остаюсь ещё на два года. К тому же я хочу вносить вклад в развитие страны. Но, конечно, роль болельщиков в моём решении очень важна. Я знаю, что люди любят меня, я тоже их люблю. Продолжу дарить этим людям радость.