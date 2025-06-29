 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Роналду — о своём новом контракте: «Хочу внести вклад в развитие страны»

вчера, 16:24

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о причинах продления контракта с клубом.

Я хочу соревноваться с лучшими командами Саудовской Аравии и побеждать. У меня прекрасные отношения с фанатами «Аль-Насра», поэтому остаюсь ещё на два года. К тому же я хочу вносить вклад в развитие страны. Но, конечно, роль болельщиков в моём решении очень важна. Я знаю, что люди любят меня, я тоже их люблю. Продолжу дарить этим людям радость.

По неофициальным данным, 40-летний португалец может заработать около 200 млн евро за сезон.

Подписывайся в ВК
Все новости
Роналду заберёт у шейхов 550 млн евро за два года. Самый странный контракт в истории футбола
Вчера, 16:00Roman Novikov в блоге Футбол и деньгиКомментарии16
Тренер «Црвены Звезды»: «У Тикнизяна большой потенциал»
Вчера, 13:40
Официально«Балтика» подписала полузащитника из Марокко
Вчера, 13:07
ОфициальноКапитан «Акрона» продлил контракт с клубом
28 июня
Президент «Барселоны» о де Йонге: «Думаю, у нас скоро будут новости»
28 июня
Официально«Вильярреал» подписал новое соглашение с Ромеро
28 июня
 
Сортировать
Все комментарии
Per4ick
Per4ick ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 01:04, ред.
ЧМ это командный трофей + Аргентина всегда исторически сильнее была чем Португалия, сравнение не корректное. + в Катаре сделали почти все что бы месси победил, в первую очередь поставили подозрительное рекордное количество пенальти за всю историю чемпионатов мира! Второе 1000 голов это не все признают, а ЗМ должны признавать все? приз который чиновники и журналисты превратили в скандальный цирк шапито? И почему вы решили что у Роналду нет ни одного козыря против Месси помимо 1000 голов?
Sergo81
Sergo81 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 22:34
Хорошо высказались, но я не согласен частично и вот почему: 1000 голов -это отдельный рекорд и лично для него и в противостоянии с Месси( а он ещё играет). Тем более, что ему купят любых партнёров из тех, кто согласится ехать в СА. 2. Он единственный футболист, кто за 4 года заработал 1млрд. Это тоже рекорд в своём роде. 3. Трофеи. Рон поддерживает форму в СА, поэтому трофеи он может выиграть и в сборной с Бандой из ПСЖ и другими звёздами. А вот про семью соглашусь, два года придётся потерпеть ради рекордов.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 21:09
Нужно играть футбол ради самой игры, как Месси, а не ради денег. Футбол - это бизнес! И 50 млн огромные деньги для их личности, но алчность толкает многих в Саудовскую Аравию.
Ев17
Ев17
вчера в 21:08
Ему просто нравится играть, а сказать надо же что-то красивое ... сорокалетний мальчик, которому всё ещё интересно погонять мяч. То ли дело наши 32-33х летние старички
Agamaga005
Agamaga005 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 21:06
Подчёркиваю каждое слово. Всё в точку! В каждом слове есть логическое объяснение.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 21:04
    Niagara
    Niagara
    вчера в 20:25
    зачем ему думать о развитии страны?? чокнулся совсем из-за денег
    Nick Ch
    Nick Ch
    вчера в 19:57
    Ну да, «развить» больше денег выкачав… Скажи ещё, с детства за клуб болел…
    Dosiaa
    Dosiaa
    вчера в 19:26
    Ну конкретно Рон играет в этой лиге, вон сколько игроков из Европы переходят туда ради больших контрактов и испаряются. В 35-40градусов жару играть реально очень трудно. Ну не 200 лямов но 75-80% контракта своего отрабатывает! Удачи великому.
    112910415
    112910415
    вчера в 18:33
    Приятно, что переживает за развитие страны! )
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 18:31
    Лично моё мнение - Роналду принял глупое решение. Пописывая новый контракт, он преследовал несколько целей, а именно - добить до 1000 голов, заработать денег и выиграть трофеи, если получится. И все эти 3 цели полная ерунда. Начну по порядку.

    1. 1000 голов. Я уже говорил, что 1000 просто красивое число, которое ничего особенного не даст Роналду. Во-первых, не все это признают. Есть и те, кто верит в 1283 голов Пеле, они же официально признаны ФИФА и Книгой рекордов Гиннесса. Во-вторых, это ему не поможет стать лучшим футболистом в истории. Уже сейчас нет игрока с 900 голами, кроме Роналду, а его признают лишь 4-м в истории. Когда у него будет 1000 голов, у Месси будет 900+. И что разница в 70-100 голов перекроют победу на ЧМ, 3 ЗМ, 2 ЗБ, 10+ трофеев и т. д.??? Конечно, нет.

    2. Заработать денег. Роналду уже миллиардер. Даже, если сейчас он всё бросит, он не потратит всех денег, а его дети не инвалиды, чтобы не работать, а жить на отцовские деньги. К тому же, деньги можно зарабатывать всю жизнь. Зачем было переезжать в СА ради денег?

    3. Выиграть трофеи. Саудовские трофеи не прибавят ему величия, в мире они не ценятся.

    Лучшим решением было бы подумать о семье, а не думать о себе любимом. Для этого нужно было либо завершить карьеру и жить в Европе, либо пойти на уступки и играть в Европе. Очевидно, что в СА семье Роналду не нравится. На Спортсе то и дело публикуют, как Джорджина при каждом случае летает в Европу на всякие мероприятия. Но она не жена и её мнение не интересует Роналду. Дети также страдают. Вместо нормальной футбольной академии, например, Реала или МЮ, сын ходит в местную. Есть хоть один выходец из академии Аль-Насра, который стал более-менее хорошим футболистом? Не говоря уже об образовании, окружении и семейных ценностях. К примеру, Месси поехал бы в СА, если бы не семья, но жена настояла и поставила семью на 1-е место. У Роналду такого человека нет. Все слушаются Роналду. И мама, и сестры, и Джорджина, и дети.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 18:22
    по честному ответит на вопрос, если бы мне дали такие деньги и
    сказали говорить такие вещи - что бы я сделал?
    65py2tuh6ne2
    65py2tuh6ne2
    вчера в 17:59
    Роналду — о своём новом контракте: «Хочу внести вклад в развитие моего кошелька!!!
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 17:59
    Деньги деньги говори правду
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 17:27
    Вклад в свой карман, не более. Если был бы кому-нибудь интересен в другом месте -давно свинтил бы из СА.
    Александр Апалько
    Александр Апалько
    вчера в 17:22
    Так он только разорить её сможет(страну) ...
    AlanW 1
    AlanW 1
    вчера в 17:07
    Пока ему заносят такие суммы он всегда будет вносить вклад в развитие страны - только каким он будет пока неизвестно.
    4fytj74tzhtk
    4fytj74tzhtk
    вчера в 16:50
    Если есть ещё силы и здоровье позволяет, надо вклад свой внести
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 16:45
    К тому же я хочу вносить вклад в развитие страны.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1411101/krishtianu-ronaldu-al-nasr 29.06.2025
    При всем уважении это какой вклад то за 200 млн?
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 16:38
    Определённый вклад в развитие Саудовской Аравии 🇸🇦 Роналду начал вносить с момента своего переезда в эту страну. В первую очередь Криштиану много делает для популяризации футбола в регионе. Благодаря португальцу в местных чемпионатах появились звёзды. Контракт на два года заключён, дело за малым - забить первую тысячу голов в официальных матчах. Это вполне достижимая цель.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 16:31
    За такие бабки и саудитов полюбишь))
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     