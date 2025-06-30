Бейл покидает «Крылья Советов»

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сегодня, 09:57

Защитник уходит из самарских «Крыльев Советов».

В официальном телеграм-канале клуба с игроком уже попрощались:

За это время Гленн стал важной частью команды: надёжным игроком, настоящим профессионалом и любимцем болельщиков. Он выучил русский язык и старался говорить на нём с партнёрами по команде, полюбил нашу страну, наш город и с уважением относился к нашим традициям. ПФК «Крылья Советов» благодарит за время, проведённое в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере!

Футболист выступал за самарцев с лета 2021 года. За это время Бейл провёл 108 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 9 результативных передач.

В прошлом месяце появлялись слухи о том, что 29-летний игрок может оказаться в московском «Локомотиве».