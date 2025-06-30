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Бейл покидает «Крылья Советов»

сегодня, 09:57

Защитник Гленн Бейл уходит из самарских «Крыльев Советов».

В официальном телеграм-канале клуба с игроком уже попрощались:

За это время Гленн стал важной частью команды: надёжным игроком, настоящим профессионалом и любимцем болельщиков. Он выучил русский язык и старался говорить на нём с партнёрами по команде, полюбил нашу страну, наш город и с уважением относился к нашим традициям. ПФК «Крылья Советов» благодарит за время, проведённое в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере!

Футболист выступал за самарцев с лета 2021 года. За это время Бейл провёл 108 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 9 результативных передач.

В прошлом месяце появлялись слухи о том, что 29-летний игрок может оказаться в московском «Локомотиве».

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Все комментарии
averoniy
averoniy
сегодня в 13:18
Наверное, не видит перспектив в КС.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:54
Тоже гольф выиграл?

Уэльс. Гольф. Футбол (Крылья Советов). Именно в таком порядке?)
Сп62
Сп62
сегодня в 11:09
Не сообщили почему и куда.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:04
Странно все это ...любимец и уходит...???
jRest
jRest ответ Bator (раскрыть)
сегодня в 10:12
Если Вы, например, будете взад-вперёд ходить по пешеходному переходу через дорогу, на котором не будет светофора,то не будете нарушать правила движения, но это будет издевательством над водителями, которые из-за Ваших действий не смогут ехать.

Поэтому Ваш оппонент прав, не меньше чем Вы сами. Вот именно на это и пытаются многие участники КП обратить внимание Администрации сайта. Иногда, даже не нарушая правила, можно наделать много бед.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:01
Раз все так хорошо было почему уходит???
Гость
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