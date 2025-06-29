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Роналду заберёт у шейхов 550 млн евро за два года. Самый странный контракт в истории футбола

29 июня 2025, 16:00
Криштиану Роналду

Бросают деньги на ветер.

Португалец не изменил чемпионат Саудовской Аравии

У этого турнира столько проблем, что наличие символа – шейхи видят Роналду лицом лиги, помогает только в медийном пространстве. Без Криштиану о чемпионате Саудовской Аравии будут реже говорить. Но контракт, который ему выдали в «Аль-Насре», стал примером управленской неадекватности. Надо отдать должное хитрому португальцу, он шикарно сыграл на провалах его клуба. Именно неудачи «Аль-Насра» после промахов Роналду и напарников позволили поднять волну слухов об уходе португальца.

Шейхи встревожились, поскольку им уже отказал Лионель Месси, и не хотели потерять Криштиану. Предлагали переход в «Аль-Хиляль», но тренер Индзаги точно проголосовал против. Возрастной Роналду продолжает забивать голы, но глобально для любого наставника от него больше проблем, чем пользы. Даже если отбросить форму сорокалетней легенды, есть ещё фактор зарплаты. За сотни миллионов евро, которые шейхи дарят Роналду в «Аль-Насре», можно собрать команду уровня Лиги чемпионов.

Португалец не изменил к лучшему «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», где рассчитывали увидеть в Криштиану вожака атаки и мудрого ветерана. У футболиста невероятно много голов после 30 лет, он позднеспелый фрукт, но рекордсмен не участвует в прессинге. «Аль-Наср» – слабая команда, третий клуб в Саудовской Аравии после «Аль-Хиляля» и «Аль-Иттихада». Все шейхи привезли себе известных тренеров и футболистов, но именно Роналду не выигрывает трофеи с Мане, Дураном, Ляпортом и Симаканом.

Принцы убедились, что наличие португальца ничего не гарантирует, а порой даже вредит. И что они сделали? Предложили ему новый контракт ещё на два года, который успешно подписали на фоне бассейна. Многие подумали, что это фотошоп. Футбольная стратегия шейхов из Саудовской Аравии напоминает самую известную свадьбу года: миллиардер Безос из США женился в Венеции, но праздник оказался безумно безвкусным. Контракт Роналду из похожей оперы, богатые люди принимают пресные решения.

Шейхи предложили Роналду неприлично много денег

В Голливуде любят разговоры о бюджетах фильмов талантливых режиссеров. Тарантино снимал шедевры, когда был ограничен в финансовых средствах. Даже молодые режиссеры, вроде Дэмьена Шазелла, лучше справлялись с фильмами за 3.3 миллиона евро, как «Одержимость» про молодого барабанщика и его сумасшедшего преподавателя, чем с проектами за 80 млн евро, которые не удалось успешно продать публике. Роналду играл в самый сильный футбол, когда не получал 210 миллионов евро за год без бонусов.

Все детали нового контракта никто не раскроет, но в футболе много людей с длинными языками. Сообщают о 210 миллионах евро чистой зарплаты. Налоги в Саудовской Аравии считают так, как скажет принц, поэтому Роналду не потеряет половину, как мог в Европе. Получается 575 тысяч евро за каждый день жизни Криштиану в стране шейхов. Это почти 53 миллиона рублей за день. Это ещё не всё, португалец может заработать в «Аль-Насре» за два года около 550 миллионов евро, в его новом контракте много бонусов.

За продление соглашения дали 30 млн евро, а через год обещают 45 миллионов. Именно Роналду решит, будет ли он футболистом «Аль-Насра» до 2027 года. За приз лучшему снайперу чемпионата Саудовской Аравии Криштиану получит 5 миллионов евро, а в случае чемпионства переведут на его счёт 9 миллионов евро. Роналду предоставлен частный самолет, на который шейхи тратят 5 млн евро, у футболиста есть персонал из 16 человек. Также Роналду подарят 15 % акций «Аль-Насра» стоимостью 40 миллионов.

Чистое безумие, особенно для команды, где снова нет главного тренера. Стефано Пиоли не справился с Роналду и его напарниками. «Аль-Наср» ищет наставника, но при таком частом тасовании менеджеров сложно создать стабильную команду. Индзаги и Блан тренируют конкурентов, а Роналду в очередной раз пытается стать главным в своем клубе. Футболист сделал выбор – принял огромные деньги, хотя сомневается в успехе команды. Криштиану заинтересован только в собственных голевых рекордах.

За миллиарды евро можно построить футбольный мир

Вложив 1 миллиард евро не в Роналду, а в футбольные школы в Саудовской Аравии, местные шейхи получили бы неплохих футболистов. Конечно, деньги не гарантируют успех – у Индии и Китая нет шикарных футбольных сборных. Но в Саудовской Аравии сильнее любят футбол, чем во многих странах Азии. Шейхи с учетом всех выплат легко пройдут отметку в миллиард евро только в сделках с Роналду. Также они раздают деньги другим иностранцам. И эта стратегия обречена на провал. Так не построить мощную лигу.

Ветераны не могут мгновенно поднять уровень чемпионата, а молодежь отказывает шейхам. Вирц хотел в «Ливерпуль», а не в «Аль-Наср». Мбаппе не приедет, как и менее талантливые футболисты. Уже есть победители Лиги чемпионов Бензема, Канте, Мане и Роналду. Они по разным причина приняли приглашение шейхов, но достаточно посмотреть на Малкома, чтобы понять состояние саудовского клубного футбола. Бразилец из «Зенита» совсем не развивается, он плохо смотрится на Клубном чемпионате мира.

Возможно, вингер соберется с мыслями и попробует ошарашить защитников «Манчестер Сити». Но команда Гвардиолы, где футболистам разрешают отдыхать с родными и не нагружают на тренировках, является фаворитом в поединке. «Аль-Хиляль» может покинуть Клубный ЧМ после первого матча в раунде плей-офф. Пока Роналду приумножает и без того огромное состояние – личный бренд португальца оценивают в 900 миллионов евро, более молодые мастера деградируют в Саудовской Аравии. Шейхи верят в утопию.

Сильные спортивные менеджеры не пойдут работать в лиге Роналду, а тренеры с игроками – вершина футбольного айсберга. Успех зависит от финансового планирования, а шейхи раздают деньги. Успех завит от мотивации, а она не только в деньгах. Легионеры приехали и уедут, а уровень игроков сборной Саудовской Аравии можно повысить только в европейских клубах. Контракт с Роналду ещё раз доказывает, что вкус невозможно купить. Понимаем самого Криштиану – нашел золотую жилу, но проект шейхов обречен.

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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
01 июля в 12:40
Справедливости ради стоить признать, что они сначала хотели пригласить Месси, и предлагали 1,2 млрд, но после отказа переключились на Роналду, он получает гораздо меньше того, что предлагали аргентинцу.

Для Бензема 100 млн космическая сумма, как и для Мане. Они уехали туда только ради денег. Условный Мхитарян отказался.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga005 (раскрыть)
30 июня в 12:39
Ну справедливости ради, не всем предлагают такие космические суммы. Думаю, что в принципе, никому кроме Рона такую сумму никогда ещё не предлагали. Я до сих пор не верю, как такое возможно.
arsen09
arsen09
30 июня в 12:35
Да Рон красава. Что еще надо на старости лет в футболе. В 40 лет получил контракт на пол лярда денег. Понятно что уровень чемпа СА дно донское , но и тем не менее . Я думаю что он шейхам денег рекламных приносит не меньше .
Agamaga005
Agamaga005 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
30 июня в 11:53
Кто-то отказывается. Не все уезжают ради денег.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga005 (раскрыть)
30 июня в 07:42
Дают - бери. От таких денег не отказываются
Agamaga005
Agamaga005 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
30 июня в 01:21
Уровень там такой же низкий как и раньше.
Никак нельзя оправдать алчность Роналду. Там бегают пенсионеры. Если в МЛС уехали ради футбола, раи самой игры, то в СА уезжают исключительно ради денег.
Роналду проиграл 8 финалов из 8, ему всё равно на титулы, для него сейчас это голы и вагоны денег.
арсениум
арсениум ответ Иван Стаканов (раскрыть)
30 июня в 01:19
единственный толковый комментарий. Не говоря уже о статье с ничем несравнимым привкусом нелюбви к КриРо.
ganiball
ganiball
29 июня в 21:13
Самое глупое, что многие думают о том, что шейхи занимаются футболом. Нет друзья шейхи занимаются политикой, а футбол это один из инструментов.
Sergo81
Sergo81 ответ jRest (раскрыть)
29 июня в 18:59
Криштиану и есть медийное лицо арабского футбола. Пазл сложился, он назначил цену себе( 1 млр. За 4 года!), а у них нет выбора. Он им подходит, Месси то отказался. Альтернативы нет. Криш уйдёт, зачахнет лига. Китай, млс сильно развиваются ? Бум прошёл и всё вернулось на свои места.
112910415
112910415
29 июня в 18:53
Охота пуще неволи!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Хитрый Лис (раскрыть)
29 июня в 18:48
А ты знаешь конечную цель саудитов? Где Катар и где Саудиты. Это совершенно разный уровень, причем во всех смыслах.
Катар купил свой чемпионат, это точно. Тогда был Блаттер.
Может и саудиты использовали какие-то рычаги, мы этого пока не знаем. Но ладу с мерседесом я бы не сравнивал. У каждого свой путь.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
29 июня в 18:23
Глупая стратегия. Катар и другие забирали ЧМ и без таких вливаний.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
29 июня в 18:21
Лига обречена, не станет она топ-лигой и мне кажется, что шейхи изначально не планировали сделать её таковой. Для шейхов Роналду и другие просто развлечение и не более. Если бы они действительно планировали, то уже были бы какие-то действия. За 2,5 года сколько стадионов построили или хотя бы начали строительство? Сколько дорог сделали и другой инфраструктуры?

Да и сами саудиты не горят футболом. Стадионы маленькие, но даже они не заполняются.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 июня в 18:06
Да бесспорно. Речь идет о другом. Саудовской Аравии проводить чемпионат мира по футболу в 2034 году. Им важно подготовиться к этому чемпионату. А до этого им важно было показать,что у них есть футбол тоже и есть интерес к футболу.

Ещё 3 года назад никто не знал название ни одного клуба из чемпионата СА, а сейчас я вижу детей в футболках Аль-Насра... Если б до перехода КРи Ро туда мне кто-то об этом бы сказал, я бы покрутил указательным пальцем у виска.

Они выбрали свою стратегию, но эта стратегия работает. Их все узнали, это раз (а это какие-никакие но тоже финансовые потоки на перспективу).
Они забрали чемпионат Мира по футболу себе.

Успех? Успех. А деньги их считать не нам. Там и люди хорошо живут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
29 июня в 17:46
Эта дутая популярность объясняется не уровнем футбола, а безумными деньгами, которые уровень футбола не поднимают. У нас в РПЛ чем больше денег вваливают клубы ( Зенит, Спартак, Динамо и др) тем ниже уровень футбола. Деньга надо зарабатывать, а не получать в виде подачек. Это истина.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
29 июня в 17:03
Уровень чемпионата там точно вырос.
И продолжает расти. С этим сложно спорить.
Роналду привлекает внимание всего мира. И даже мы сейчас с вами здесь читаем статью про чемпионат СА. Когда раньше Соккер писал статьи о клубах из СА ?
jRest
jRest
29 июня в 17:02
Наглядный пример как тратятся деньги, когда ты их не зарабатываешь, а получаешь. Когда человек вкладывает личный интеллектуальный или физический ресурс и получает за это деньги, то он не разбрасывается ими как те же шейхи, карманы которых пополняются от продажи нефти.

Криштиану - игрушка для арабских миллионеров. Ему кажется, что он совладелец клуба, важный партнёр и медийное лицо арабского футбола, но на самом деле он как обезьянка в клетке, просто клетка золотая. Надоест футбол шейхам - выбросят и клуб, и обезьянку.
Tex
Tex
29 июня в 16:27, ред.
Какой интерес в ежедневной, кропотливой работе по выстраиванию системы? Строительство футбольных школ, создания условий для развития, которые окупятся лет через 15-20, где здесь лоск? Диктатуры любят яркие и быстрые проекты, шальные деньги редко применяют хоть с каким-то предварительным осмысливанием.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
29 июня в 16:26
Не знаю, не знаю.
До КЧМ не видел ни одного матча аравийских клубов. Но по вот таким статьям делал вывод, что уровень там совсем дно.
Каково же было удивление, когда Реал столкнулся с хорошо организованной, техничной командой Аль-Хиляль.
Не хуже Бетиса условного.
Так что не все так просто.

Вложить миллиард в футбольные школы - результат будет, и если будет, только через 10-15 лет. Это не панацея.
Живем в мире денег, так чего удивляться, что проекты построены на них, а не на созидании.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
29 июня в 16:17
Старая добрая пластинка про прессинг) но методичка устарела.
В Ювентусе Роналду был одним из лучших, но пришел к закату цикла старой сеньоры.
В Юнайтед он тоже был светлым пятном и потом оголил проблемы клуба. (Хотя и не должен был там оказаться вообще).

Роналду живая легенда и икона мирового футбола.
Он заслужил, заработал все эти деньги.
А у шейхов денег столько, что для них это фантики.

Ну и про чемпионат СА тоже много интересных мыслей.
Но не хочется эту ветку развивать.
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