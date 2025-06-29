Роналду заберёт у шейхов 550 млн евро за два года. Самый странный контракт в истории футбола

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29 июня 2025, 16:00

Бросают деньги на ветер.

Португалец не изменил чемпионат Саудовской Аравии

У этого турнира столько проблем, что наличие символа – шейхи видят Роналду лицом лиги, помогает только в медийном пространстве. Без Криштиану о чемпионате Саудовской Аравии будут реже говорить. Но контракт, который ему выдали в «Аль-Насре», стал примером управленской неадекватности. Надо отдать должное хитрому португальцу, он шикарно сыграл на провалах его клуба. Именно неудачи «Аль-Насра» после промахов Роналду и напарников позволили поднять волну слухов об уходе португальца.

Шейхи встревожились, поскольку им уже отказал Лионель Месси, и не хотели потерять Криштиану. Предлагали переход в «Аль-Хиляль», но тренер Индзаги точно проголосовал против. Возрастной Роналду продолжает забивать голы, но глобально для любого наставника от него больше проблем, чем пользы. Даже если отбросить форму сорокалетней легенды, есть ещё фактор зарплаты. За сотни миллионов евро, которые шейхи дарят Роналду в «Аль-Насре», можно собрать команду уровня Лиги чемпионов.

Португалец не изменил к лучшему «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», где рассчитывали увидеть в Криштиану вожака атаки и мудрого ветерана. У футболиста невероятно много голов после 30 лет, он позднеспелый фрукт, но рекордсмен не участвует в прессинге. «Аль-Наср» – слабая команда, третий клуб в Саудовской Аравии после «Аль-Хиляля» и «Аль-Иттихада». Все шейхи привезли себе известных тренеров и футболистов, но именно Роналду не выигрывает трофеи с Мане, Дураном, Ляпортом и Симаканом.

Принцы убедились, что наличие португальца ничего не гарантирует, а порой даже вредит. И что они сделали? Предложили ему новый контракт ещё на два года, который успешно подписали на фоне бассейна. Многие подумали, что это фотошоп. Футбольная стратегия шейхов из Саудовской Аравии напоминает самую известную свадьбу года: миллиардер Безос из США женился в Венеции, но праздник оказался безумно безвкусным. Контракт Роналду из похожей оперы, богатые люди принимают пресные решения.

Шейхи предложили Роналду неприлично много денег

В Голливуде любят разговоры о бюджетах фильмов талантливых режиссеров. Тарантино снимал шедевры, когда был ограничен в финансовых средствах. Даже молодые режиссеры, вроде Дэмьена Шазелла, лучше справлялись с фильмами за 3.3 миллиона евро, как «Одержимость» про молодого барабанщика и его сумасшедшего преподавателя, чем с проектами за 80 млн евро, которые не удалось успешно продать публике. Роналду играл в самый сильный футбол, когда не получал 210 миллионов евро за год без бонусов.

Все детали нового контракта никто не раскроет, но в футболе много людей с длинными языками. Сообщают о 210 миллионах евро чистой зарплаты. Налоги в Саудовской Аравии считают так, как скажет принц, поэтому Роналду не потеряет половину, как мог в Европе. Получается 575 тысяч евро за каждый день жизни Криштиану в стране шейхов. Это почти 53 миллиона рублей за день. Это ещё не всё, португалец может заработать в «Аль-Насре» за два года около 550 миллионов евро, в его новом контракте много бонусов.

За продление соглашения дали 30 млн евро, а через год обещают 45 миллионов. Именно Роналду решит, будет ли он футболистом «Аль-Насра» до 2027 года. За приз лучшему снайперу чемпионата Саудовской Аравии Криштиану получит 5 миллионов евро, а в случае чемпионства переведут на его счёт 9 миллионов евро. Роналду предоставлен частный самолет, на который шейхи тратят 5 млн евро, у футболиста есть персонал из 16 человек. Также Роналду подарят 15 % акций «Аль-Насра» стоимостью 40 миллионов.

Чистое безумие, особенно для команды, где снова нет главного тренера. Стефано Пиоли не справился с Роналду и его напарниками. «Аль-Наср» ищет наставника, но при таком частом тасовании менеджеров сложно создать стабильную команду. Индзаги и Блан тренируют конкурентов, а Роналду в очередной раз пытается стать главным в своем клубе. Футболист сделал выбор – принял огромные деньги, хотя сомневается в успехе команды. Криштиану заинтересован только в собственных голевых рекордах.

За миллиарды евро можно построить футбольный мир

Вложив 1 миллиард евро не в Роналду, а в футбольные школы в Саудовской Аравии, местные шейхи получили бы неплохих футболистов. Конечно, деньги не гарантируют успех – у Индии и Китая нет шикарных футбольных сборных. Но в Саудовской Аравии сильнее любят футбол, чем во многих странах Азии. Шейхи с учетом всех выплат легко пройдут отметку в миллиард евро только в сделках с Роналду. Также они раздают деньги другим иностранцам. И эта стратегия обречена на провал. Так не построить мощную лигу.

Ветераны не могут мгновенно поднять уровень чемпионата, а молодежь отказывает шейхам. Вирц хотел в «Ливерпуль», а не в «Аль-Наср». Мбаппе не приедет, как и менее талантливые футболисты. Уже есть победители Лиги чемпионов Бензема, Канте, Мане и Роналду. Они по разным причина приняли приглашение шейхов, но достаточно посмотреть на Малкома, чтобы понять состояние саудовского клубного футбола. Бразилец из «Зенита» совсем не развивается, он плохо смотрится на Клубном чемпионате мира.

Возможно, вингер соберется с мыслями и попробует ошарашить защитников «Манчестер Сити». Но команда Гвардиолы, где футболистам разрешают отдыхать с родными и не нагружают на тренировках, является фаворитом в поединке. «Аль-Хиляль» может покинуть Клубный ЧМ после первого матча в раунде плей-офф. Пока Роналду приумножает и без того огромное состояние – личный бренд португальца оценивают в 900 миллионов евро, более молодые мастера деградируют в Саудовской Аравии. Шейхи верят в утопию.

Сильные спортивные менеджеры не пойдут работать в лиге Роналду, а тренеры с игроками – вершина футбольного айсберга. Успех зависит от финансового планирования, а шейхи раздают деньги. Успех завит от мотивации, а она не только в деньгах. Легионеры приехали и уедут, а уровень игроков сборной Саудовской Аравии можно повысить только в европейских клубах. Контракт с Роналду ещё раз доказывает, что вкус невозможно купить. Понимаем самого Криштиану – нашел золотую жилу, но проект шейхов обречен.