«Бавария» начнёт переговоры по трансферу Луиса Диаса

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вчера, 09:06

Полузащитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в Германии.

По данным источника, в подписании вингера заинтересована «Бавария». Мюнхенский клуб в ближайшие дни может начать переговоры по трансферу колумбийца.