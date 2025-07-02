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«Бавария» начнёт переговоры по трансферу Луиса Диаса

вчера, 09:06

Полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас может продолжить карьеру в Германии.

По данным источника, в подписании вингера заинтересована «Бавария». Мюнхенский клуб в ближайшие дни может начать переговоры по трансферу колумбийца.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 12:51
с удивлением узнал, что з/п Лучо ниже чем у Цимикаса и Гомеса....плюс через 2 года у колумбийца заканчивается контракт, а продлевать его красные не спешат..
если Мюнхен даст хорошую цену надо отпустить игрока
Брулин
Брулин
вчера в 11:23
игрок с очевидным потолком уже поигравший в топ-клубе, покупать пол очка за игру за 70 миллионов... ну такое
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:47
В Баварии зарабатывать начнет.
В Ливерпуле ЗП всего 55 тысяч, в Мюнхене будет все 200-300
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:13
Может Грилиша возьмёте?)) совсем недорого и пиво пить умеет как надо))
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