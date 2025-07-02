«Бавария» начнёт переговоры по трансферу Луиса Диаса

Полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас может продолжить карьеру в Германии.
По данным источника, в подписании вингера заинтересована «Бавария». Мюнхенский клуб в ближайшие дни может начать переговоры по трансферу колумбийца.
Полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас может продолжить карьеру в Германии.
По данным источника, в подписании вингера заинтересована «Бавария». Мюнхенский клуб в ближайшие дни может начать переговоры по трансферу колумбийца.
если Мюнхен даст хорошую цену надо отпустить игрока
если Мюнхен даст хорошую цену надо отпустить игрока
В Ливерпуле ЗП всего 55 тысяч, в Мюнхене будет все 200-300
В Ливерпуле ЗП всего 55 тысяч, в Мюнхене будет все 200-300